Eind dit jaar volledig zelfrijdende Tesla’s

Door: BV

Tesla-topman Elon Musk bracht onlangs een bezoek aan Noorwegen. EV-mekka en daarom lichtend voorbeeld voor heel wat andere landen. Zoals gebruikelijk schuwde Musk de straffe uitspraken niet en, eveneens zoals we inmiddels gewend zijn, lijken ze uitgesproken ongeloofwaardig.

Aan persagentschap Reuters verklaarde de topman dat zijn bedrijf SpaceX tegen eind dit jaar een ruimtetuig in een baan om de aarde wil krijgen. En bij Tesla verwacht hij dat volledig zelfrijdende technologie ‘idealiter klaar is tegen het einde van het jaar’. Al plaatste hij wel vraagtekens bij de mogelijkheid om in Europa volledig zelfrijdende auto’s te introduceren. Het is de zoveelste keer dat Elon Musk beweert dat de zelfrijdende Tesla’s eraan komen. Al meer dan vijf jaar doet de man met enige regelmaat gelijkaardige uitspraken die telkens volstrekt onrealistisch blijken te zijn. Tesla beloofde al volledig zelfrijdende auto’s in 2017. Afgelopen jaar liet Musk zich nog ontvallen dat er voor einde 2020 meer dan een miljoen auto’s van z’n merk zelf zouden rijden.

Toch wordt op het vlak van zelfrijdende technologie maar weinig vooruitgang geboekt. De verwachtingspatronen van de meeste autobedrijven zijn inmiddels fors bijgesteld. Bij realisten wordt gesproken over een ontwikkeling die nog decennia in beslag zal nemen. De technologie die wél reeds bestaat en de basis moet vormen voor zelfrijdende auto’s, is op dit moment nog volstrekt onbetrouwbaar. Wie een auto heeft die aangeeft wat de heersende maximumsnelheid is op een bepaald stuk weg - tegenwoordig een verplichting op nieuwe auto’s - merkte wellicht al op hoe vaak die ernaast zit. Vergeet complexe handelingen zoals het navigeren van een ingewikkeld kruispunt, uitdagende weersomstandigheden, obstakels of zwakke weggebruikers. Iets simpels als ‘hoe snel mag je?’, lukt nog niet. Dus neen… eind dit jaar zijn er geen zelfrijdende Tesla’s.

Tesla liegt er maar op los

Tesla komt intussen steeds vaker in de problemen omdat het beloftes doet die niet waar te maken zijn. Een praktijk die inmiddels meer automerken zich permitteren. De overheid in thuisstaat Californië daagt het merk er inmiddels zelf voor voor de rechtbank. Het Californië Department of Motor Vehicles beweert daarin dat het Amerikaanse EV-merk misleidende verklaringen aflegt en liegt tegen zijn klanten over de technologie voor autonoom rijden.