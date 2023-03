Voor meer betrouwbaarheid: TomTom kaarten bij Hyundai en Kia

Door: BV

Er was een tijd dat auto’s massaal een navigatiesysteem tegen de voorruit gekleefd kregen. Niet zelden was dat er één van het Nederlandse TomTom. Ze blonken uit in een snelle en heldere navigatie. Maar die schermen met zuignap zijn inmiddels bijna helemaal verdwenen. Vervangen door interne navigatiesystemen of applicaties die gedeeld worden (via Apple CarPlay of Android Auto) op het bestaande scherm. Waze is één van die applicaties die op korte tijd felle opmars maakte.

Intelligent Speed Assist baart kopzorgen

TomTom heeft natuurlijk ook nog altijd een app, naast diensten voor allerlei klanten. Kaarten en navigatie horen daar vanzelfsprekend bij. En die zullen voortaan door Hyundai en Kia gebruikt worden in Europa. TomTom zal niet alleen de kaarten leveren, maar ook allerhande relevante data zoals de veronderstelde maximumsnelheid op elk stuk weg. Van cruciaal belang want sinds juli 2022 is een Intelligent Speed Assist in Europa verplicht voor nieuwe modellen. Dat systeem houdt in dat een bestuurder een maximumsnelheid te zien moet krijgen en dat de auto de bestuurder ten minste moet waarschuwen wanneer die te snel rijdt.

Snelheidsindicaties in auto’s zijn notoir onbetrouwbaar, maar dat weerhield Europa er niet van om het systeem erg uitgebreide mogelijkheden tot ingrijpen te geven. Zo mag een cruise-control bijvoorbeeld automatisch z’n snelheid verlagen wanneer de auto denkt dat de maximumsnelheid aangepast wordt. Verzuchtingen dat zulks omwille van het grote foutenpercentage tot gevaarlijke situaties zal leiden, negeert de EU. Maar hoe nauwkeuriger de kaarten, hoe beter het systeem. Een partnership met TomTom is volgens de Koreaanse tweeling Hyundai en Kia een stap in de goede richting.