MG ZS nieuw met benzinemotor: scherp geprijsd en snel leverbaar

Door: BV

MG profileerde zich de jongste jaren op de Europese en Belgische markt met de introductie van geëlektrificeerde voertuigen. Plug-in hybrides en geheel elektrische voertuigen. De MG5 is de eerste elektrische break op ons continent. De Marvel R neemt het op tegen volwassen EV’s à la Tesla. De MG ZS, een SUV voor het populaire middensegment staat nu al in de catalogus als stekkerhybride en EV en daar komt nu ook conventionele benzines bij. Die bestonden al op thuismarkt China, maar het is toch enigszins verrassend dat die nu de oversteek maakt.

Nieuwe benzines voor MG ZS

Het aanbod van de MG ZS wordt dus verbreed met twee benzines die een erg gelijkaardig vermogen hebben. De eerste is een afmosferische 1.5l die 106pk opwekt. Daarnaast komt er nog een kleinere 1.0l die het dankzij een turbo toch tot 111pk schopt. Wat duurder, want hoogtechnologischer, maar ook zuiniger.

Scherpe vanafprijs

De ZS met benzinemotor wordt een beetje een prijskraker in het segment van de SUVs. Een standaarduitrusting die uitgebreider is dan wat de meeste Europese concurrenten aanbieden, zal immers gecombineerd worden met een scherpe basisprijs: vanaf € 18.485. Tegelijk maakt MG er een punt van dat de levertermijnen op het model erg redelijk zijn - tegenwoordig een duidelijk afgetekend voordeel voor auto’s die in China gebouwd worden. Al vanaf oktober van dit jaar zou het model leverbaar zijn.