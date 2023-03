Nu al meer snelheidsboetes dan heel vorig jaar

Door: BV

De Belgische overheid schreef via de Gewestelijke Verwerkingscentra dit jaar al meer dan drie miljoen snelheidsovertredingen uit. Dat aantal is al meer dan in heel 2021. Het gaat om alle overtredingen van camera’s en een steeds groter aantal trajectcontroles van 159 van de in totaal 185 politiezones van ons land.

Meer mensen om meer te incasseren

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) breidde het personeelsbestand van de verwerkingscentra uit met 35 personeelsleden om meer boetes te kunnen uitschrijven. Tegen het einde van dit jaar zullen er nog 32 extra toegevoegd worden. Vooral om te kunnen capitaliseren op de (hoofdzakelijk Vlaamse) wildgroei aan trajectcontroles. Daarvan zijn er niet alleen steeds meer, er wordt ook steeds sneller geflitst.

Goed voor de staatskas, maar wat doet het voor de veiligheid?

De Belgische overheid blijft massaal inzetten op lagere snelheidsbeperkingen en strengere controles en gebruikt ook nog steeds veiligheid als voornaamste rechtvaardiging. Toch laat de almaar strengere aanpak en de wildgroei aan flitspalen en trajectcontroles zich niet aflezen aan een positieve evolutie van de veiligheidsstatistieken. Eerder het tegendeel - dit jaar steeg het aantal verkeersslachtoffers in ons land weer.