Greenpeace: Toyota slechtste automerk van allemaal voor milieu

Door: BV

Milieulobbygroep Greenpeace publiceerde z’n Auto Environmental Guide 2022 en daarin krijgt de autosector haast traditiegetrouw collectief een veeg uit de pan. Alle autofabrikanten moeten meer doen om de industrie koolstofvrij te maken om de klimaatdoelstellingen te kunnen respecteren. Maar vooral drie Japanse merken zijn kop van jut. De slechtste van allemaal: Toyota.

Volgens Greenpeace moet de industrie de interne verbrandingsmotoren uitfaseren, ervoor zorgen dat de productie koolstofneutraal gebeurt, minder materialen gebruiken en efficiënter zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, onder meer omdat in elektrische auto’s bijvoorbeeld aanzienlijk meer grondstoffen zitten.

General Motors, Mercedes-Benz en Volkswagen scoorden het best, onder meer omdat ze de grootste volumes aan elektrische voertuigen realiseerden. Van GM merkt Greenpeace op dat het vooral op de Chinese markt leunt voor de verkoop van EV’s. Niet goed genoeg, zegt de drukkingsgroep over de top 3, maar wel al beter dan de rest van de industrie.

Toyota bouwt meeste auto's met verbrandingsmotor

Onderaan de tabel, het schaamlijstje: Nissan, Honda en de grootste van allemaal: Toyota. Nissan was met de Leaf nochtans een EV-pionier. Bij Honda blijft de inspanning voorlopig erg beperkt. Alleen de kleine en peperdure Honda e is wat je bij ons in de catalogus vind. En met name Toyota beschaamt door veel te weinig louter elektrische auto’s te verkopen. Ruim 99% van z’n auto’s heeft een verbrandingsmotor aan boord. Slechts recent voegde Toyota met de bZ4X z’n eerste geheel elektrische model voor Westerse markten aan het aanbod toe, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat daarmee meteen een kentering wordt veroorzaakt. Het model kampt immers met problemen en de leveringen ervan zijn al gestaakt.

Toyota werkt actief tegen elektrificatie

Toyota krijgt van Greenpeace ook op z’n donder omwille van z’n politieke lobbyinspanningen. Het bedrijf wordt genoemd als één van de grootste tegenstanders van een volledige elektrificatie. Het onderneemt actief stappen om die tegen te gaan. Dat Toyota in z’n communicatie graag uitpakt met een groene invalshoek is volgens de organisatie een rookgordijn.

Autosector moet jobs behouden, maar...

Greenpeace heeft hoge eisen voor de autosector. Niet alleen wil het de invoer van EV’s versnellen, het vind ook dat de sector de jobs moet behouden. Onmogelijk gezien het fors lagere aantal banen dat nodig is voor de productie van elektrische auto’s. Dat zorgt overigens nu al voor een bloedbad dat door politiek en media grotendeels genegeerd wordt, ja - zelfs in Europa. En tenslotte moet het privébezit van auto’s verminderd worden.