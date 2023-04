Volkswagen Arteon zit op de schopstoel

Door: BV

Een nakende elektrificatie, die trouwens nog steeds door zo'n 40% van de Belgen niet gesmaakt wordt, zal ongetwijfeld leiden tot een schraler aanbod. Tenminste, in eerste instantie. Heel wat automerken zien zich verplicht om hun gamma’s te herschikken. Bij Volkswagen is dat al aan de gang. Het is bijvoorbeeld een rechtstreeks gevolg van de elektrificatie dat de huidige achtste generatie van de Golf weinig meer is dan een goedkoper gebouwde, maar duurder verkochte doorslag van de zevende generatie. Over een echte generatiewissel in de toekomst, is er alleen maar onduidelijkheid.

Het volledige bestaande gamma moet uiteindelijk verdwijnen

Uiteindelijk zal elk conventioneel aangedreven model vervangen moeten worden door een elektrisch exemplaar. Dat zou voor de dynamisch gelijnde broer van de VW Passat - de Arteon - al kunnen gebeuren in 2024. Automotive News weet dat het model dan met pensioen gestuurd wordt zonder rechtstreekse opvolger.

Opvolger: ID.Aero

In het elektrische gamma komt er een spirituele vervanger. Die kregen we eerder dit jaar te zien als ID.Aero concept. De zoveelste variant van het MEB-platform van de VW-Group. De concept had het over een accu van 77kWh en een rijbereik tot 620km - cijfers die al onthullen dat het model op technisch vlak niks onderscheidends zal krijgen. Volkswagen ziet daar voor de toekomst geen graten meer in. Het denkt dat het met veel en gecompliceerde software, voldoende features (bij voorkeur te betalen in abonnementsformules) zal kunnen aanbieden om elk model een eigen karakter te geven.