Bij Ford staan al 45.000 half afgewerkte auto’s op de parking

Door: BV

Vooral in het Westen hebben automerken te kampen met de aanhoudende gevolgen van tekorten aan halfgeleiders en allerhande problemen met de aanlevering van onderdelen. Verschillende automerken gaan daar op andere manieren mee om. Er zijn autoconstructeurs die klanten met kortingen proberen te verleiden om versies te nemen waarop bepaalde opties niét zitten. Er zijn er die gewoon wachten met de productie. En er zijn er zoals Ford: die de auto’s gedeeltelijk afwerken, parkeren en op een later tijdstip de ontbrekende uitrusting of componenten zullen toevoegen. Wat het effect van zo’n strategie is op de bouwkwaliteit is niet duidelijk.

Situatie bij Ford wordt nog slechter

Ford geeft intussen aan dat de situatie niet beter, maar eigenlijk nog slechter wordt. In juni van dit jaar had het merk met het Blauwe Ovaal nog 18.000 gedeeltelijk afgewerkte auto’s op parkings staan. Intussen is dat aantal meer dan verdubbeld. Het bedrijf zou nu tussen 40.000 en 45.000 gedeeltelijk afgewerkte auto’s op voorraad hebben. Dat zijn hoofdzakelijk duurdere modellen ‘waarop de marges meestal hoger zijn’.

Maar winst wordt nog steeds gemaakt

De problemen hebben een nefast effect op de resultaten van Ford. Dat halveerde bijna. Jaar op jaar bijna ging het voor het derde kwaartaal van 3 miljard dollar naar ongeveer 1,5 miljard dollar. Maar het verwacht 2022 toch nog steeds af te sluiten met een forse winst (geschat op 11,5 tot 12,5 miljard dollar). Een trend die bij veel merken te zien is: ondanks leveringsproblemen worden recordwinsten gerealiseerd. Dat doen ze door auto’s in deze periode van relatieve schaarste eenvoudigweg fors duurder te maken.