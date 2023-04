Mitsubishi heeft een nieuwe ASX, die we eigenlijk al kennen

Door: BV

In 2020 kondigde Mitsubishi z’n vertrek van de Europese markt aan. Het was allemaal wat te moeilijk geworden om beperkte verkoopsvolumes te combineren met dure uitstoot- en veiligheidsdoelstellingen. Europa is daar kampioen in. “Uitverkoop en dan gedaan”, klonk het toen. Maar niet eens een jaar later, kwam er nuance. Op verschillende markten zou het merk toch beperkt actief blijven, met modellen die elders in de Renault-Nissan-alliantie werden geleend. Niet bij ons, trouwens.

Toch nieuwe Mitsubishi ASX

En kijk, voor modeljaar 2023 is er nu een nieuwe ASX. Die komt in de showroom op de markten waar het merk nog steeds actief is in Europa, zoals Duitsland. En ja, het is gewoon een Renault Captur. De Japanse identiteit heeft niet meer om het lijf dan enkele lettertjes en een aangepaste grille. Zelfs de wielen zijn dezelfde.

Gekende motoren

De motorversies zijn eveneens een doorslag van wat Renault aanbiedt. Zo is er een 1,3l benzine met 12V elektrische ondersteuning en 140 of 155pk afhankelijk van welke transmissie (handgeschakeld of optioneel) wordt gekozen, is er een 1,6l met een volledige hybride aandrijfcombinatie en 141pk en is er een stekkerhybride met 49km rijbereik en maximaal 160pk. Instappen kan met een 1-liter driecilinder en 90pk.

Aan de binnenkant behoudt de compacte crossover z’n verschuifbare achterbank en een koffervolume van 332 tot 401 liter.

Niet dat het ertoe doet…

De prijzen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.