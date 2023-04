Chiptekort autosector kost 100 miljard euro

Door: BV

18 miljoen nieuwe auto’s die wel verkocht konden worden, maar niet gebouwd zijn. Dat is het volgens verzekeraar Allianz het gevolg van het chiptekort dat de auto-industrie al sinds het uitbreken van de coronacrisis plaagt. De rekening is niet mals: de industrie liep daardoor 100 miljard euro mis. Want ja, het zijn vooral de Europese automerken die klappen krijgen.

Autosector heeft het probleem zelf veroorzaakt

Erg veel medelijden met de autosector heeft de verzekeraar trouwens niet. Het zegt dat de industrie het probleem hoofdzakelijk over zichzelf heeft afgeroepen, onder meer door de voorraden en bestellingen van halfgeleiders aan het begin van de coronacrisis fors te beperken. Besparingsdrang. “Ook de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China hebben de situatie slechter gemaakt”.

Hoeveel chips zitten in een nieuwe auto?

In een nieuwe auto zit volgens Allianz gemiddeld voor 600 euro aan chips. Dat is het dubbele van amper 10 jaar geleden. Bovendien gaan de aantallen bij elk nieuw model omhoog. Hoeveel chips tegenwoordig in een nieuwe auto zitten, ontdek je hier. Meer over hoe het chiptekort ontstond deden we hier al uit de doeken op Auto55.be.