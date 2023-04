De nieuwe Mercedes C63 AMG heeft ocharme vier cilindertjes

Door: BV

Er staat nog altijd 63 op de kofferklep. Ooit het logische gevolg van de 6,3l V8 onder de motorkap. Maar die tijden zijn al lang voorbij en de die cijfertjes, alle toevoegingen en de kleurtjes die erbij horen worden nu door marketingjongens uit hun hoge hoed getoverd. Instap-AMGs met vier cilinders (waar naar verluidt nogal wat puristen de neus voor ophalen) waren er ook al even. Maar dit is géén “AMG light”. Dit is dé echte AMG van de Mercedes C-Klasse. Met onder de kap een tweeliter viercilinder. “Geen nood”, zeggen ze bij Mercedes, “er is elektrische ondersteuning”.

De krachtigste viercilinder ter wereld

Onder de kap zit dezelfde 139L als in de SL 43 Roadster of de C-Klasse 43 (zo’n light-AMG). Er is voor de gelegenheid een grotere elektrische turbo opgevezen. Daarmee wordt er het knotsgekke vermogen van 470pk en 545Nm uit geperst. Het is de krachtigste viercilinder ter wereld.

En… een elektromotor die helpt

Je moet het schamele cilinderaantal kunnen vergeten in de wetenschap dat je ook een stekker krijgt. Een elektromotor met een tweeversnellingsbak (eigenlijk noodzaak gezien de hoge topsnelheid van deze auto) stuurt maximaal 204pk naar de achterwielen. Voor korte tijd, dat wel. Het is een plug-in-hybride maar het is niet zo dat Mercedes hier echt veel moeite heeft ingestoken. Je kan wel tot 125km/u elektrisch rijden, want dat is een verplichting wanneer je wil kwalificeren als stekkerhybride (wat dan weer bepaalt hoe het verbruik wordt gemeten), maar hij houdt het hooguit 13km vol. En die 204pk is er ook niet altijd. Hooguit 10 seconden lang. 95pk is waar je permanent op mag rekenen. Klinkt dat al allemaal veel ingewikkelder dan de achterwielaangedreven V8 uit tijden dat elektrificatie nog geen obsessie was? Voeg dan nog maar een slim achterdifferentieel en elektronisch gestuurde vierwielaandrijving aan de technologische mix toe. En namaakgeluid, uiteraard. De Duiters denken dat een totaal (theoretisch) maximumvermogen van 680pk en meer dan 1.000Nm trekkracht je dat allemaal wel doet vergeten.

Veel sneller, maar wil dat ook zeggen: “leuker”?

Het cijferspel speelt deze nieuwe C63 AMG S meesterlijk: naar 100 in 3,4 seconden. 6 tienden winst. En de topsnelheid kan je in ruil voor de juiste dosis euro’s ook weer laten optrekken van 250 naar 280km/u. De binnen- en buitenzijde zijn als vanouds ook nog agressief aangekleed. Elke cilinder heeft z’n eigen uitlaat.