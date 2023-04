Volkswagen: “chiptekort duurt nog tot minstens 2024”

Door: BV

Het chiptekort dat de autosector voor een groot deel over zichzelf uitsprak, geraakt maar niet opgelost. Terwijl het lijkt alsof met name Chinese automerken de aanvoer ervan intussen behoorlijk onder controle hebben, blijven vooral Europese automerken met tekorten kampen. Er wordt geïnvesteerd in een productie dichter bij huis, maar dat neemt tijd in beslag. Volkswagen gaat ervan uit dat de tekorten nog heel 2023 zullen aanhouden. Het treedt daarmee verschillende andere merken bij. De situatie lijkt wel te stabiliseren, maar “de komende twee jaar zullen structurele tekorten blijven bestaan.”

Meer leveranciers moeten robuustere aanleverketen mogelijk maken

Bij Volkswagen waren halfgeleiders hoofdzakelijk afkomstig van Zuid-Koreaanse fabrikanten. Maar het sloot onlangs akkoorden af met zowel het Europese STMicroelectronics als TSMC uit Taiwan. Dat moet de aanlevering ervan op termijn betrouwbaarder maken.

Tot wel 100 miljard verlies

Volgens schattingen van Autonews daalde de productie van nieuwe auto’s vorig jaar met 10 miljoen exemplaren ten gevolge van het chiptekort. Dit jaar zou de situatie beter zijn en wordt het wereldwijde productieverlies op slechts 4 miljoen auto’s geschat. De berekeningen van de schade lopen fors uiteen afhankelijk van de bron. Eerder deze week publiceerde verzekeraar Allianz nog een schatting van 100 miljard omzetverlies.