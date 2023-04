Oude Fiat-fabriek is nu uniek automuseum

Door: BV

Fiat heeft een voormalige fabriek, sinds jaren in onbruik, omgetoverd tot een museum. Het gebouw van 15.000 vierkante meter is gerestaureerd, maar slechts minimaal gewijzigd. Kwestie van het authentieke karakter ervan te bewaren.

Fabriek in Marafiori is nu Stellantis-Museum

In de voormalige Officina 81 in Mirafiori, een buitenwijk van Turijn, staan nu 300 voertuigen uit de geschiedenis van het merk. Het overgrote deel zijn Fiats, maar er staan ook modellen van Lancia, Abarth, Jeep, Autobianchi en Alfa Romeo. Er werd samengewerkt met het Museo Nazionale dell’Automobile, het internationaal vermaarde automuseum dat eveneens in Turijn gevestigd is.

Het grootste deel van de collectie is opgesteld langs de twee lange zijden van het gebouwd. Verdeeld per merk en chronologisch geschikt. Hoogtepunten zijn onder meer 16 klassieke Carabinnieri-auto’s (de Italiaanse rijkswacht, zeg maar). Daartoe horen onder meer een Fiat 600 Multipla, een 1100, Panda en Campagnola.

Geschikt volgens thema

Centraal in de tentoonstelling staan 64 klassieke auto’s, opgedeeld volgens acht thema's. Recordauto’s, racewagens,concept cars, zuinige auto’s en auto’s die op één of andere manier industrieel significant waren, bijvoorbeeld door de manier waarop ze gebouwd werden. Ook de geschiedenis van de fabriek en zelfs de minder bekende motormerken van Stellantis - inmiddels allemaal verdwenen - krijgen een plaatsje.

De Heritage Hub is open op woensdag, vrijdag en zaterdag en er zijn twee rondleidingen per dag voorzien.