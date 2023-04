Alpine stelt extreme A110 R voor

Door: BV

Alpine, het kleine sportwagenmerk dat onder de vleugels van Renault opereert, breidt het gamma van z’n - voorlopig - enige model verder uit. De bijna uitsluitend uit aluminium vervaardigde lichtgewicht sportwagen A110 krijgt een radicalere versie. Die komt helemaal bovenaan het gamma dat nu bestaat uit de A110 (voorheen Pure), de A110 GT, de A110 S en de nu de A110 R.

Gekende motor, maar toch sneller?

Eerst het teleurstellende nieuws: onder de kap zit de gekende 1.8l viercilnder turbomotor die net als in de GT en S 300pk opwekt, gepaard aan een zeventraps-DSG-automaat. De A110 R heeft dus géén recht op een specifiek, hoger motorvermogen, hoewel de centrale daar ongetwijfeld wel toe in staat is. Maar voor de rest stellen de aanpassingen niet teleur - de R is grondig onder handen genomen.

Nog minder gewicht

De lichtgewicht creatie verliest nog eens 32kg. Dat gebeurt onder meer door intenstiever gebruik te maken van carbon. De motorkap is erin uitgevoerd, net als het paneel dat de achterruit vervangt (die komt dus te vervallen) én… de velgen. Met voor- en achteraan zowaar een verschillend design - kwestie van de voorwielen van voldoende koellucht te voorzien maar achteraan toch aerodynamisch te optimaliseren. En over dat optimaliseren gesproken - daaraan dankt de R ook een specifiek aeropakket met een spoilerlip vooraan, een vleugel achteraan en een agressieve diffuser. Aan de binnenkant vinden we meer lichtgewicht materialen (zoals Sabelt-kuipjes in carbon) en enkele opvallende ingrepen, zoals het weglaten van klassieke handgrepen. Doet wat denken aan sommige radicale Porsche’s en dat is wellicht geen toeval.

Extremere afstelling

De R krijgt vanzelfsprekend ook specifieke banden (semi-slickbanden Michelin Pilot Sport Cup 2) en een afstelling die nog wat extremer is dan die van de S - weer meer gericht op circuitgebruik maar - zo zeggen ze in Dieppe waar het model gebouwd wordt - ook nog steeds tof op de weg. De antirolstang achteraan werd een kwart stijver, die vooraan 10%. En ook de veren zijn 10% stugger.

Sneller en natuurlijk ook duurder

Al die aanpassingen zorgen niet alleen voor een nieuwe vermogens/gewichtsverhouding van 3,6kg/pk - ze leveren ook een verbetering van de prestaties op. De tijd voor de honderdsprint sakt onder de 4 tellen: naar 3,9 seconden. En de topsnelheid bedraagt voortaan 285km/u. Over de prijs wordt nog niks gezegd, maar we horen in de wandelgangen dat die rond de 100.000 euro moet liggen. Ter vergelijking - een instap-A110 is er vanaf 60.700 euro.