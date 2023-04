Nieuwe auto’s te zwaar voor vangrails

Door: BV

Wie herinnert zich nog uitzendingen van ‘kijk uit’ waarin werd gezegd dat je beter tegen een vangrail reed, dan tegen een andere weggebruiker? Uit onderzoek van het Duitse Verbond van Verzekeraars blijkt een andere conclusie. De vangrails zijn steeds minder in staat om de auto’s van vandaag tegen te houden.

Eerst het goede nieuws: het is nog steeds veiliger om tegen en vangrail te rijden dan om een vast object naast de weg te raken. Een boom is 2,5 keer dodelijker dan een vangrail. Maar toch is er wat aan de hand met de vangrails.

Steeds vaker breken auto’s bij een ongeluk door de vangrail of komen ze er bovenop terecht, weet het onderzoek. Dat zou alles te maken hebben met het gewicht van nieuwe auto’s. Die zijn de jongste jaren - ironisch genoeg mede omwille van strengere veiligheidsnormen - fors zwaarder geworden. De vangrails die bestaan uit gegoten betonelementen of metalen profielen, evolueerden niet mee.

Gemiddelde nieuwe auto al te zwaar voor vangrail

Volgens het verbond ligt het probleem bij de normen. Europa dicteert tests voor vangrails met auto’s in drie gewichtsklassen: 900, 1.300 en 1.500kg zwaar. ‘Vandaag onrealistisch’, klinkt het. In 2020 woog een gemiddelde auto al 1.600kg - zwaarder dan de bovenste testlimiet. Door elektrificatie zal het gemiddelde gewicht van een auto de komende jaren nog verder fors toenemen. Een voorbeeld: de nieuwe Smart #1 weegt zonder inzittenden of bagage al meteen… 1,8 ton. Tests met een SUV van 2,1 ton toonden ‘zorgwekkende’ resultaten: de auto gaat door, op of over de vangrail, waardoor de kans op letsel serieus toeneemt.

En zelfs bij lichtere auto’s was het verdict niet geruststellend. De verzekeraars merkten immers op dat vangrailtests werden uitgevoerd zonder crashtestdummies. Wanneer ze dat wel deden, bleken de veiligheidsvoorzieningen ook bij minder zware auto’s niet in staat om de inzittenden goed te beschermen. Airbags werden te laat ontplooid of missen het hoofd van de inzittenden.

Tests voldoen niet

Hedendaagse veiligheidsvoorzieningen worden streng getest, maar wel in een strikt vastgelegd scenario. Op elektronisch snufjes kwam al de kritiek dat hun werking in een breder kader zou moeten bekeken worden (ook om irritatie bij de bestuurder te vermijden), maar nu wordt ook andere veiligheidsuitrusting in vraag gesteld. Tegelijk concluderen de verzekeraars dat vangrails vandaag steviger gebouwd kunnen worden, omdat de voertuigen ook structureel steviger zijn geworden. Ze zijn beter in staat om impactenergie af te voeren dan vorige generaties auto’s.