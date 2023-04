Schattige Microlino in België op de markt voor 14.900 euro

Door: BV

D’Ieteren, de Belgische invoerder van onder meer de merken van de Volkswagen-Groep gaat een kleine elektrische tweezitter voor stadsgebruik invoeren. Het gaat om de Microlino - een amper 2,5 meter lang autootje waarvan het design gebaseerd is op de historische BMW Isetta (die Italiaanse roots had, zie hier).

Klein en leuk, maar ook duur

De Microlino biedt via een deur vooraan (die historisch correct is) plaats aan twee personen. De maximumsnelheid bedraagt 90km/u en afhankelijk van de batterij bedraagt het rijbereik tussen 90 en 230km. Het ding weegt 500kg. Volgens de invoerder kan de in Turijn gebouwde Mircolino een gat in de markt dichten. Het weet immers dat een autobezitter in ons land gemiddeld maar 35km per dag aflegt en dat er gemiddeld slechts 1,2 mensen in een auto zitten. “De auto’s van vandaag zijn vaak te groot voor de manier waarop we ze gebruiken”, zegt men daar.

Technisch gezien is het geen auto, maar een rijbewijs is wel verplicht

Voor het schattige ding vergaarde de fabrikant al ruim 30.000 bestellingen. In ons land worden de eerste exemplaren wellicht begin volgend jaar geleverd. De prijs is ondanks de beperkte capaciteiten wel vergelijkbaar met die van een kleine auto - vanaf 14.900 euro. Technisch gezien valt de vierwieler overigens onder de wetgeving van de quads: het is geen auto, maar je hebt er wel een autorijbewijs voor nodig. Dat wil trouwens ook zeggen dat de Microlino niet moet voldoen aan dezelfde veiligheidsnormen als een conventionele auto.