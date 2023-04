Auto’s zweven op magneten boven de weg

Door: BV

Onderzoekers in China zijn erin geslaagd auto’s met grote magneten boven het wegdek te laten zweven. Ze maken daarvoor gebruik van hetzelfde principe als sommige hogesnelheidstreinen die rakelings boven hun bedding zweven door gebruik te maken van tegengestelde magnetische velden.

Snel, maar niet licht

In het oosten van China hebben medewerkers van de Jiaotong Universiteit een 8km lang stuk snelweg aangelegd dat voorzien is van een stroomrail. Speciaal aangepaste auto’s haalden daarop een snelheid van zo’n 200km/u. Het ging om vijf elektrische en drie conventioneel aangedreven auto’s. Alleen waren ze door de extra voorzieningen behoorlijk zwaar geworden - zo’n 2,8 ton per stuk.

Onderzoekers zien voordelen

Het systeem lijkt niet erg praktisch, maar de onderzoekers claimen niettemin vele voordelen. Door geen rechtstreeks contact te hebben zou er minder slijtage optreden en hoewel het systeem best energie-intensief te noemen is, zijn de onderzoekers nog altijd van mening dat het uiteindelijk toch de zuinigheid ten goede zou komen. Een elektrische aandrijving is immers efficiënter dan een thermische en banden zijn een grote vorm van energieverlies.