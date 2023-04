Elektrisch rijden nu duurder dan benzine of diesel

Door: BV

De oorlog in Oekraïne laat zich voelen. Aan de brandstofprijzen - die slechts verteerbaar zijn door een paar beperkte fiscale maatregelen (waarbij systematisch minder in plaats van steeds meer accijnzen worden geheven). Maar de gevolgen voor de stroomprijs zijn zo mogelijk nog nefaster. Hoewel ons land niet veel Russisch gas (slechts zo’n 6%) gebruikt, swingde de stroomprijs ook bij ons de pan uit. De prijs per MWh was nog nooit zo hoog, met erg bedenkelijke gevolgen voor de gebruikers van elektrische auto’s. Volgens berekeningen van de krant La Dernière Heure is elektrisch rijden nu veel duurder dan op conventionele brandstof rijden.

Elektriciteit is duurste aandrijfvorm

De krant nam de proef op de som en vergeleek de echte verbruikskost van vijf elektrische auto’s met een conventioneel aangedreven evenknie. Het gaat om de Fiat 500 en de elektrische 500e, de Peugeot 2008 en e-2008, de Renault Mégane en de Mégane E-Tech en van telkens de Smart Fortwo en de VW Up een elektrische en thermische variant. De conclusie is duidelijk: elektrisch rijden is nu duurder.

Er werd gerekend met een kWh-prijs van 0,55 euro (terwijl sommige leveranciers zelfs tot 0,7 euro rekenen). Bij alle voorbeelden kostte het meer om op te laden dan om op benzine te rijden. Voor de Peugeot e-2008 kostte het laden aan een laadpaal 31,2 euro (TotalEnergies op netwerk van charge.brussels), en was thuis laden 29,8 euro duur (voor 345km). De benzineversie verbruik voor dezelfde afstand 29,2 euro. De resultaten voor de andere auto’s liggen in dezelfde lijn.

Duur om mee te rijden en nog duurder om te kopen

De verschillen lijken niet zo groot, maar komen bovenop de fors hoger aanschafprijs van de elektrische auto. Die teert voor de verkoopsargumentatie vooral op z’n lage gebruikskost die volgens La Dernière Heure… niet langer bestaat. Zo is een conventioneel aangedreven Peugeot 2008 al te koop vanaf 26.564 euro en kost een elektrisch exemplaar met dezelfde afwerking al meteen 38.618 euro.

In een reactie zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat er niks zal veranderen aan de beslissingen om alleen elektrische auto’s nog fiscaal te bevoordelen. En de particulier krijgt alleen wat korting op de belasting op inverkeersstelling en de rijtaks. Voorlopig nog…