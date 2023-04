Nog één keer speciaal: Audi R8 Coupé V10 GT RWD

Door: BV

Twaalf jaar geleden lanceerde Audi de eerste R8 GT, een radicalere versie van het sportieve model met Lamborghini-genen. Nu is het tijd voor de tweede editie. Die combineert de atmosferische 5,2l V10 met achterwielaandrijving. Helemaal voluit heet dat dan: Audi R8 Coupé V10 GT RWD. Want iedereen weet: een lange naam is exclusief. En nu we het daarover hebben. Het model is beperkt tot 333 exemplaren. “Een zeer beperkte speciale editie” zeggen de Duitsers daarover.

De laatste keer V10

De tiencilinder zonder turbo’s is voor de gelegenheid opgeschroefd tot 620pk. Het wordt de laatste keer dat de tiencilinder van stal wordt gehaald. Hierna neemt Audi er afscheid van. In combinatie met een niewue 7-versnellingsbak met dubbele koppeling moet het model in staat zijn om naar 100km/u te accelereren in 3,4 seconden en vervolgens door te stomen tot een topsnelheid van 320km/u.

Achterwielaandrijving is wat avontuurlijker dan een aandrijving op vier wielen. Je kan de achterkant laten uitwaaieren. En Audi wil dat bestuurders liever geen belabberd figuur slaan. Daardoor het overstuur nauwkeurig elektronisch gecontroleerd. Een knopje aan het stuur met zeven drift-settings laat het je kiezen. Je kan er dus indruk mee maken zolang je toeschouwers niet weten dat het eigenlijk een computer is die al het moeilijke werk doet.

Specifieke aankleding

Het model is getooid met een hoop exclusieve kenmerken. Dat hoort zo. Een opeenvolgende nummering, speciale lichtmetalen velgen en een zwart-rood interieur zijn daarvan voorbeelden. Ze verwijzen (Audi gebruikt het woord ‘eerbetoon’) naar de eerste generatie van de R8 GT. Er zijn meer zwarte accenten en een carbon koetswerkkit, zijn er ook drie exclusieve kleuren. Over de prijs wordt niks gezegd.