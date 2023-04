Exclusief en de duurste Alpine ooit: A110 R Alonso

Door: BV

Enkele dagen geleden introduceerde Alpine een nieuwe variant van z’n sportautootje met middenmotor: de A110 R. Met de ‘R’ van Radicaal. Een versie die de lichtgewichtfilosofie van het merk onder Renault-vleugels nog wat extremer aanpakt, door onder meer in het interieur en aan het koetswerk enkele cruciale elementen te vervangen door carbon. De achterruit verdwijnt erdoor, de motorkap is in carbon, de schalen van de kuipzetels ook. Zelfs de velgen zijn uit het dure materiaal vervaardigd. En voor een optimale koeling enerzijds en een betere aerodynamica anderzijds, zijn ze voor- en achteraan verschillend. Aan de motor wijzigde niks - da’s nog steeds een 1,8l viercilinder met 300pk (zoals bij de Alpine A110 GT en A110 S), maar met wat minder gewicht en andere banden is de kleine Fransoos toch weer sneller. Naar 100 gaat al in 3,9 seconden.

Eerbetoon aan Fernando Alonso

Met dat model als basis, introduceert Alpine nu ook een gelimiteerde oplage. Een écht gelimiteerde editie - niet met honderden exemplaren zoals de ‘exclusieve series’ van veel automerken. Nee: 32 exemplaren - één voor elke overwinning die Alpine F1-Piloot en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ooit behaalde in de koningsklasse van de autosport. De man heeft er zich zelf mee gemoeid - vermoedelijk voor besloten werd om het contract met Alpine niet te verlengen.

Veel specifieke details

De reeks is alleen verkrijgbaar in een matblauwe kleur die van de racebolide van het merk geleend is. Alonso koos naar verluidt zelf voor wat wijzigingen: de motorkap en de achterklep in carbon zijn gedeeltelijk gelakt. De achterkant van de wagen is zwart voor een serieus agressievere look en de remklauwen zijn dan weer oranje, net als het middenstuk van het stuur en de linten waarmee je de deuren kan dichttrekken. Het is een knipoog naar de kleuren van Alonso, die ook de traditionele Franse driekleur aan de binnen- en buitenkant vervangen. En er zijn nog wat unieke details. De velgen hebben grijze in plaats van witte details, de signatuur van Alonso prijkt op de auto en het model heeft zelfs een specifieke afstelling. In de ophanging zit een nieuwe component waarmee de auto voor circuitgebruik gemakkelijk 10mm lager en 5% stijver gemaakt kan worden. Bij Alpine zeggen ze dat de auto in de Alonso-afstelling wat levendiger is.

Je krijgt er zelfs een helm bij

Tenslotte prijkt op de middenconsole van elk exemplaar de naam van het circuit en het jaar van de overwinning in kwestie. Alle auto’s zijn genummerd in de volgorde van de overwinningen. Wie het geluk heeft er één op de kop te kunnen tikken (ze zijn wellicht al allemaal besproken), krijgt er tenslotte ook nog een gehandtekende replica-racehelm van Fernando Alonso bij. Een prijs wordt er niet bij verteld, maar neem van ons aan: het is de duurste Alpine ooit.