Na beschamend probleem: Toyota hervat productie elektrische bZ4X

Door: BV

Het is Toyota’s eerste specifiek ontwikkelde elektrische model - de bZ4X (waarvan je hier de eerste test leest). De Japanse motorgigant krijgt immers het verwijt een koele minnaar van elektrische auto’s te zijn. Onder meer van Greenpeace, dat het merk helemaal bovenaan de schaamlijst plaatst.

Rij de wielen los

Is er dan eindelijk een elektrische auto van Toyota, dan liep het daar toch snel mis mee. De eerste exemplaren waren in Europa nog niet uitgeleverd of er kwam al het bericht dat er niet meer mee gereden mocht worden. Productie stilgelegd. Omwille van een onwaarschijnlijk probleem: de wielen konden er vanaf vallen. “Een probleem met de wielbouten”, zei Toyota daarover, maar mensen met wat kennis van zaken betwijfelen of zo’n basiscomponent de productie bijna vier maanden stil kan leggen en denken dat er veeleer iets mis was met een structureel element. De plaat waarin de wielbouten bevestigd worden en die deel uitmaakt van de ophanging bijvoorbeeld.

Ook als Lexus en Toyota

In elk geval is het euvel nu van de baan. Toyota hervat de productie van de bZ4X en het tweelingmodel van Subaru - de Solterra. En daarmee kan ook de Lexus RZ groen licht krijgen. Die maakt immers nogmaals gebruik van dezelfde architectuur. De lancering van dat model was eerder ‘enkele maanden’ uitgesteld, maar dat had volgens Toyota niks te maken met de problemen. Toeval.

Door de stop op leveringen, wachten klanten van het eerste uur al maanden langer op hun elektrische Toyota. Ze krijgen pas nu voor het eerst uitzicht op een leverdatum. Daarvoor kon ‘in bepaalde omstandigheden’ een vervangwagen voorzien worden. In de VS kregen klanten een veel uitgebreider pakket tegemoetkomingen, vooral wanneer de auto reeds geleverd was. Er mocht immers niet meer mee gereden worden. Zelfs niet naar de garage.