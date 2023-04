Facelift voor Mercedes B-Klasse

Door: BV

Ziehier de ‘nieuwe Mercedes B-Klasse’. Want de autosector heeft dezer dagen niet veel meer nodig om iets uit te roepen tot ‘nieuwe model’. Dit is de realiteit: het model verschilt nauwelijks van het huidige exemplaar. We overlopen de aanpassingen.

Klassieke facelift

Aan het uiterlijk wordt gerommeld met een nieuwe voorbumper, andere grille en LED koplampen. Achteraan een soortgelijke behandeling: nieuwe tweedelige staartlichten, een andere spoiler (efficiënter, wellicht) en een andere bumper. Om het af te maken: vier nieuwe designvelgen, met inbegrip van een setje negentienduimers voor wie comfort een vies woord vindt.

Aan de binnenkant ook wat cosmetische ingrepen: een groter scherm in het midden bijvoorbeeld - nu met een diameter tot 10,25”. Of vingerafdruk herkenning. En nieuw materiaal: de standaardzetels zijn gedeeltelijk bekleed met gerecycleerd materiaal.

Altijd met e-ondersteuning

Alle motoversies van de B-Klasse zijn geëlektrificeerd. Voor de meeste wil dat zeggen: een 48V mild-hybridesysteem met een starter/generator. En er is ook een stekkerhybride die een krachtigere elektromotor krijgt en waarvan de batterij sneller stroom kan tappen. Ze hebben zelfs een snellaadfunctie tot 22kW, wat betekent dat je het kleine batterijtje van 10 naar 80% krijgt in 25 minuten.