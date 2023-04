Hotel Hyundai: hier moet je zelf je stroom meebrengen

Door: BV

Het Engelse marketingteam van Hyundai heeft een slimme manier gevonden om zogeheten Vehicle-to-Load (V2L)-technologie te promoten. Dat is een systeem waarmee je stroom uit je elektrische auto kan gebruiken om bijvoorbeeld je huis weer van stroom te voorzien. Onder meer de Hyundai Ioniq 5 kan dat. Vanaf 19 oktober is in het Engelse Sessex een ‘hotel’ waar je zelf je stroom naar moet meebrengen.

Niet echt een hotel

Hotel staat hierboven tussen aanhalingstekens omdat het eigenlijk om een tijdelijke constructie gaat met ‘cabines’. Een soort tuinhuisjes. De 3,6kW uitgaande stroom van je Hyundai Ioniq 5 moet je gebruiken om er de koffiemachine of televisie te laten werken.

Vehicle-to-Load-technologie wordt door voorstanders verpakt als een perfecte oplossing voor mogelijke stroomtekorten. Je kan stroom dan immers tijdelijk opslaan in je autobatterij. Die oplossing wordt vaak bejubeld zonder de nadelen op te sommen. Om stroom in je auto te krijgen moet je die immers omzetten van wissel- naar gelijkstroom. Daarbij treden verliezen op. Volgens een recente test van het Duitse ADAC kunnen die oplopen tot wel 30%. Wil je daarna terug conventionele wisselstroomapparaten laten werken op die stroom, dan moet die een tweede keer geconverteerd worden. De voorspiegelde oplossing voor een stroomtekort is met andere woorden… meer stroom verkwanselen. Maar een leuke publiciteitsstunt is zo’n Engelse glamping-site wel.