Nieuwe BMW M2 is oldschool

Door: BV

BMW heeft officieel het doek van de nieuwe, tweede generatie, van de M2 getrokken. Het is een auto geworden die liefhebbers van traditionele snelle BMW’s moet aanspreken. Toch trekt het merk tegelijk ook nog fors de kaart van de digitalisering. Het ding zit tsjokvol technologie.

De stijlafdeling van BMW braakte de jongste tijd al erg polariserende ontwerpen uit. Deze nieuwe M2 vermijdt echter de grootste valkuil: de ‘bevertanden’ of ‘doodskisten’ - het grilledesign zoals we dat ook op de M3 en M4 zien. Maar de tweedeurs met klassieke proporties (met een lange motorkap) brengt z’n eigen controverse. Vooral de vorm van de voor- en achterbumpers is opvallend, met een blokkerige stijl. De Duitsers beweren dat de achterbumper de neerwaartse druk op de achteras effectief verhoogt. De afmetingen dan: een lengte van 4,58m, een breedte van 1,89m en een hoogte van 1,4 meter. Belangrijkste onderscheid met de gewone 2-Series Coupé: deze M is 5cm breder.

Zescinder

Het belangrijkste zit echter onder de kap. Daar zit een drieliter zes-in-lijn, waar je op sommige markten zelfs een handgeschakelde zesbak aan kan paren. Zoniet is het achttrapsautomaat. Het vermogen gaat naar de achterwielen, die trouwens een diameter van 20” hebben, terwijl dat vooraan een maatje kleiner is. En ze zijn achteraan ook een maat breder. Het vermogen is inmiddels van die aard dat geen normaal mens het zonder elektronische hulpmiddelen nog onder de knie krijgt: 450pk en 550Nm. Genoeg voor een sprinttijd naar 100km/u van 4,1 seconden (en 3,9 met de automaat) en een topsnelheid van 250km/u. Als je (fors) bijbetaalt laat BMW de de auto overigens doorlopen tot 280km/u.

Al jaren pakt BMW bij M-modellen graag uit met talloze regelmogelijkheden. Het lijkt wel alsof de ingenieurs de auto niet willen afstellen dan dat de klant dan maar laten doen. Drie instellingen voor de ophanging, twee voor de stuurinrichting, ten minste drie voor de stabiliteitscontrole, eigenlijk 10 voor een driftfunctie die alleen door mietjes gebruikt wordt … En nu ook remmen digitaal aangestuurd worden zelfs twee voor het rempedaal. Maar over pedaalgevoel geen woord.

Zware jongen

BMW biedt bovenop de standaard sportieve aankleding (groot gebogen scherm incluis) van het binnenruim natuurlijk ook nog opties aan. Zetels met een schalen in koolstofvezel, bijvoorbeeld. Niet dat het veel zal uitmaken want de M2 is best een zware jongen. Tegen dat je er zelf in zit, ben je 1,8 ton voorbij. Toch een beetje eigenaardig, want zelfs een Audi RS3 (met meer deuren, een cilinder minder maar mét vierwielaandrijving) weegt bijna 100kg minder.

De M2 wordt straks alleen in Mexico gebouwd voor de rest van de wereld.