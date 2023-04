Mercedes introduceert nog maar eens een elektrische SUV: de EQE

Door: BV

Ja, maar wacht even? Was er al geen Mercedes EQE? Ja, inderdaad - een elektrische sedan. Dit is de EQE SUV, en de laatste drie lettertjes maken integraal deel uit van de naam, naar analogie met de grotere EQS SUV (met erg gelijkaardige mechaniek), maar helemaal tegengesteld aan hoe de naamgeving in de rest van het gamma loopt. Of hoe Mercedes het zichzelf (en klanten) steeds moeilijk maakt.

SUV op elektrisch onderstel

In de praktijk hoort de EQE SUV dus gewoon een beetje een opgeblazen, hogere versie van de EQE Sedan te zijn. Logisch. Maar er is toch behoorlijk aan het platform gewerkt. De wielbasis werd immers met 9cm verkort. Kwestie van ervoor te zorgen dat het model wendbaar blijft. Andere cijfertjes maken intussen duidelijk dat plaatsaanbod van EV’s ook niet altijd je dat is. Hij is dan wel 4,87m lang, 1,94m breed en 1,69m hoog, maar in de koffer past niet maar 520 liter. Ter vergelijking: in de conventioneel aangedreven GLE pas al meteen 630 liter. En met de achterbank plat wordt het verschil nog groter: 2.055l voor de ruwweg even grote GLE en niet meer dan 1.675l voor de EQE SUV.

De inmiddels karakteristieke, gladde vormgeving van de e-Mercedes biedt plaats aan vijf verschillende aandrijfversies, met voor- of vierwielaandrijving. Allen hebben ze dezelfde 90,6kWh accu aan boord. De zuinigste versie rijdt volgens de erg optimistische WLTP-cyclus 560km. Drie varianten, met volstrekt arbitraire benamingen - dat wil zeggen: ze verwijzen niet naar het vermogen, de trekkracht, de motor, de technologie of het rijbereik - vallen onder het ‘normale’ Mercedes-aanbod en twee modellen krijgen een AMG-labeltje. De krachtigste daarvan heeft ei zo na 690pk en 1.000Nm. Ga even zitten voor de volledige naam: dat is de Mercedes-AMG EQE SUV EQE 53 4Matic+ met AMG Dynamic Plus Pakket. Die kan naar 100 in 3,5 seconden en zoemt door tot 240km/u. De AMG krijgt en andere chassis-afstelling, luchtophanging en een sturende achteras.

Hoe groot de tank is, zegden we al: dit is de grootte van de vuldop. Bijtappen kan tot maximaal 170kW. Dat wil zeggen: 220km na 15 minuten snelladen in ideale omstandigheden.

Lichten en schermen blijven belangrijk

Tenslotte nog een woord over cruciale technologie. Dat wil zeggen: de extra’s die Mercedes denkt te kunnen gebruiken om klant week in de portefeuille te maken. En dat is van alles wat: Dolby Atmos met geluid dat van alle kanten komt en zogezegd natuurlijker overkomt, maar in realiteit erg kunstmatig is. En er is natuurlijk het hyperscreen - eigenlijk verschillende schermen achter één afdekglas waarop het MBUX besturingssysteem draait. En verlichtingstechnologie mag ook niet op het lijstje ontbreken. Hier is de nieuwigheid dat de koplampen ook waarschuwingen op de weg kunnen projecteren. Draadloze updates zijn inbegrepen.

De EQE SUV wordt in de VS gebouwd.