Met middenairbag: VW Golf weer bij de top voor veiligheid

Door: BV

Volkswagen introduceerde de achtste generatie van de Golf in 2019. En eigenlijk was het model toen ook al niet echt nieuw. Je zou het net zo goed kunnen bekijken als een ingrijpende facelift van de zevende generatie. Motoren en elektronica waren nieuw, maar de structuur was dat niet.

In auto's moet almaar meer veiligheidstechnologie zitten

Toch haalde de Golf toen al een veiligheidsscore van vijf sterren - het maximum. Maar die veiligheidsregels worden constant bijgesteld. De EuroNCAP - een onafhankelijke vzw - moet immers ook wat te doen hebben. Inmiddels ligt er meer nadruk op elektronische hulpmiddelen én worden nog lagere G-krachten voor inzittenden vooropgesteld. Een testscore is tegenwoordig ook maar drie jaar meer geldig.

Extra airbag tussen voorzetels

Bij Volkswagen koos men ervoor om de Golf een veiligheidsupdate te geven en nog eens in de masochistische handen van de wittejassen bij de EuroNCAP te steken. Daar werden 14 van de in het totaal 21 veiligheidstest nog eens overgedaan. En omdat de Golf intussen voorzien is van een rijstrookassistent, een automatische noodremhulp die inmiddels verplicht is voor nieuwe wagens, en een extra airbag krijgt, haalt hij nu ook weer een vijf-sterren-notering. De extra airbag is een centraal exemplaar, tussen beide voorste inzittenden in. Dat plofkussen wordt in steeds meer auto’s ingebouwd, vooral omdat het een botsing tussen beide inzittenden tempert. Die kan immers ook verwondingen veroorzaken.

Volgend jaar is het alweer tijd voor een opfrisbeurt van de Golf, maar voor een update van de veiligheidsvoorzieningen, heeft het merk daar dus niet op gewacht.