Renault 4 komt terug als compacte SUV: dit is de voorbode

Door: BV

Renault werkt aan nog eens een elektrisch offensief. En ditmaal wordt het retro-vaatje aangeboord. Een nieuwe, elektrische interpretatie van de Renault 5 staat al een tijdje in de steigers. Maar er wordt nu ook aan een Renault 4 gewerkt. Die zal net als de 5 knipogen naar het modelletje van weleer. De 5 wil de klanten van een compacte auto charmeren. De 4 wordt echter een compacte elektrische SUV.

Robuust 4-tje

De idee is niet eens zo vergezocht. De 4 was destijds (vanaf 1961) eigenlijk een concurrent van de Citroën 2pk. Een autootje dat ruim, goedkoop en robuust moest zijn. Je moet er ook mee over een veld kunnen rijden. En bijgevolg kon je dat eigenlijk ook met de Renault doen. Heel wat exemplaren eindigden in Afrika en bleken ook daar uit te kunnen blinken. Er werden uiteindelijk zelfs rally’s mee gereden.

Seriemodel op komst

Opwarmen voor het nieuwe model doet de 4Ever Trophy die nu op het Autosalon van Parijs wordt voorgesteld. Die vormt de basis voor het seriemodel, al moet je natuurlijk enkele extreme stijlelementen van het showmodel wegdenken.

Formaat Renault Captur

Echt klein is de 4Ever Trophy trouwens niet. Met een lengte van 4,16m, breedte van 1,95m en hoogte van 1,9m (inclusief opbouw), is hij ruwweg het formaat van de eerste generatie Renault Captur. Over de accu en de prestaties zeggen de Fransen nog niks.

In het aanstormende elektrische aanbod van Renault, zal de 5 dezelfde rol vervullen als de Clio doet binnen het conventionele aanbod. De 4 wordt dan weer de evenknie van de Captur. Het lot van de Renault Zoe - eigenlijk gebaseerd op de Clio en intussen al op leeftijd - is onduidelijk.