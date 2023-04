Elektrische Jeep Avenger debuteert in Parijs

Door: BV

De Avenger wordt Jeep z’n eerste volledig elektrische productiemodel. Het model staat nu te blinken in Parijs en komt binnenkort op de markt. Hij is vooral ontworpen met Europa in het achterhoofd en leunt sterk op reeds bestaande Stellantis-technologie. Om niet te zeggen: het is technisch gezien een kopie van de Opel Mokka, Peugeot 2008, etcetera…

Het design is alleszins typisch Jeep. Veel nadruk op de wielbogen, een grille met zeven sleuven, en stoere accenten als beschermplaten. Maar de afmetingen zijn bescheiden. Afgestemd op ons oude continent.

Eerst als EV, maar later ook met conventionelere motoren

Onder de voor- en achterzetels en in de middentunnel zit in het totaal voor 54kWh accucapaciteit. Dat moet genoeg zijn voor een rijbereik (volgens de veel te optimistische WLTP-cyclus) van 400km. In het beste geval kan je van 20 naar 80% van de batterij laden in 24 minuten. W-f tot 30km in drie minuten. Met een laadpaal thuis werken (aan 11kW) duurt 5,5 uur. Bekend klinken ook de vermogens in de oren: 156pk en 260Nm. Gaat zelfs alleen naar de voorwielen, al lijken er effectief vierwielaangedreven varianten op de planning te staan.

In vergelijking met de eerder al aangehaalde Stellantis-modellen, met gelijke technische basis, is de Avenger wat korter en staat hij ook wat hoger boven het asfalt. In cijfers: een lengte van 4,07m en een bodemvrijheid van 20cm.

Jeep stelt de Avenger wel voor in z’n elektrische versie, maar ook andere aandrijfvormen worden straks aangeboden. Reken op een 1.2l turbo met elektrische ondersteuning.

De Avenger loopt nog dit jaar van de band in de fabriek van Tychy, in Polen. Daar werd eerder al de Fiat 500 geassembleerd.