Carrera T is Porsche 911 met handbak

Door: BV

Porsche maakt graag extra versies van de 911. Voor elk wat wils, voor elk budget en voor elke smaak. En er ontbrak eigenlijk nog een model voor wie wel een handgeschakeld exemplaar wou, maar niet de extremen (ook op vlak van budget) van de GT3 nakijken wilde opzoeken. Et voila: de Porsche 911 Carrera T.

Dit is zo’n 911 die omwille van z’n drie pedalen en een pookje waarop 7 (ja, zeven, nog altijd een unicum) verzetten prijken ruikt naar een eenvoudige auto, maar dat is hij eigenlijk niet. De Duitsers weten immers hoe ze portefeuilles moeten melken. Hier gebeurt dat door onder meer een gestuurde ophanging (PASM), een Sport Chrono Pakket, een sportuitlaat en een differentieel (tussen de aangedreven achterwielen) met torque vectoring toe te voegen. Een simpele 911 is dit dus niet. O ja - je kan deze speciale handgeschakelde 911 ook weer gewoon voorzien van PDK-automaat met 8 versnellingen als je dat liever wil. Kost zelfs niks.

Netjes tussen Carrera en Carrera S in

De drieliter zescilinder boxercentrale wekt 380pk en 448Nm op. In de 911T is dat goed voor een acceleratietijd van 4,3 tellen als je zelf met de pook roert. De PDK is een halve tel sneller. De prestaties hebben niet alleen te maken met het motorvermogen, er werd ook een (beetje) gewicht bespaard. De handbediende versie valt 45kg slanker uit dan een 911 zonder ’T’.

Wat budget betreft valt de 911 Carrera T mooi tussen de Carrera (het instapmodel) en de Carrera S in.