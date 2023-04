Ineos Grenadier in productie

Door: BV

Chemiegigant Ineos bouwt een auto. Met de Grenadier kondigde de kakelversie automobielfabrikant een opmerkelijk product aan. Het model moet immers een leegte in de markt opvullen. Robuuste, functionele en zeer capabele terreinwaardige auto’s zijn bij veel automerken immers zo goed als uit het aanbod verdwenen. Ze zijn vervangen door hoogtechnologische SUVs of werden geofferd op het altaar van de CO2-uitstoot. Maar Ineos denkt dat die voertuigen voor liefhebbers of professionals nog een rol te vervullen hebben.

Gebouwd in Frankrijk

De Grenadier is geïnspireerd op klassieke Land Rover Defender. Eerst zou het model ook in Engeland van de band lopen, maar nadat Mercedes de Europese fabriek van Smart in de etalage zette (Smarts komen voortaan uit China) nam het die vestiging over. Gesitueerd in het Franse Hambach. Het ganse Grenadier-project werd afgetrapt in 2017 en in 2020 kocht Ineos de fabriek. En nu loopt de Grenadier daar ook effectief van de band.

Hij is er echt

Ineos Automotive, zoals de tak officieel heet, doet daarmee waarin veel nieuwe merken falen: de productie effectief opstarten. Het bedrijf komt op een toneel dat kampt met wereldwijde tekorten. Het noemt de situatie dan ook ‘uitdagend’. Niettemin zouden de eerste klanten in december van dit jaar hun stoere 4x4 moeten ontvangen.

Meer over de Ineos Grenadier lees je hier.