Alfa Romeo beleeft ‘spectaculaire ommekeer’

Door: BV

Het is geen geheim dat er bij Fiat-Chrysler en PSA, nu Stellantis, al een paar keer diep is nagedacht over de toekomst van Alfa Romeo. Leuke auto’s maken is er decennia lang geen probleem geweest, maar er hoorden wel steevast rode cijfers bij. Maar na een ‘spectaculaire ommekeer’ zijn die nu van de baan. “De komende tien jaar moet het merk zich geen zorgen maken”, zegt Carlos Tavares, de grote baas bij Stellantis nu.

Toekomst Alfa Romeo is veilig

“Alfa Romeo verdient geld en kan nu z’n eigen toekomst financieren”, vertelde hij op het Autosalon van Parijs tegen de verzamelde pers. En het had daar niet eens een nieuw model voor nodig. Volgens de topman worden al van voor de lancering van de Alfa Romeo Tonale (waarvan je hier een test vindt), positieve resultaten geboekt. Alfa Romeo stevent af op een recordjaar.

Premium bij Stellantis... werkt toch nog niet

Nu is er natuurlijk nog altijd een verschil tussen winst maken en er rijk van worden. Automerken willen natuurlijk het tweede, maar zo ver is het nog niet. Tavares liet zich immers ontvallen dat de drie premium-merken van Stellantis “in vergelijking met andere vergelijkbare merken een erg bescheiden bijdrage leveren tot de winstcijfers”. Hij heeft het dan over DS - het chique merk van Citroën -, Alfa Romeo en het nu weer levensvatbaar geachte Lancia. Dat laatste wacht trouwens nog steeds op nieuwe modellen.