Nieuw in België: XEV Yoyo is elektrische stadsauto uit China

Door: BV

Het Belgische mobiliteitslandschap is weer een speler rijker. Een Chinese speler, zoals dat tegenwoordig vaak het geval is. In dit geval gaat het om XEV dat de Yoyo op de markt brengt. Dat is een piepkleine tweezitter voor stadsgebruik. Een concurrent voor voertuigen als de Renault Twizy, Citroën Ami of de sympathiek ogende Microlino.

Heeft veel weg van een Smart

De Yoyo is in Italië ontwikkeld, maar hij wordt in China gebouwd. Hij is niet langer dan 2,5 meter en heeft een koffer van 180l, naast plaats voor twee inzittenden. Het uiterlijk doet wat denken aan dat van de eerste generatie Smart - net als de afmetingen trouwens. Het modelletje haalt een topsnelheid van 80km/u en geraakt maximaal 150km ver, eer hij voor vier uur aan de stekker moet. Het opgegeven verbruik is laag: 7,4kWh/100km. XEV heeft een systeem waarmee lege batterijen automatisch en op enkele minuten tijd voor volle kunnen gewisseld worden, maar concrete plannen voor Belgische batterijwisselstations lijken (nog) niet te bestaan.

Het Hasseltse V.J.B. Motors is de eerste verdeler van het elektrische stadsautootje. Later volgen er meer.

Niet goedkoop

Net als de voorbeelden in de eerste paragraaf, gaat het hier niet om een echte auto. Het gaat om een gemotoriseerde vierwieler - wat betekent dat hij aan heel andere (minder strenge) normen voldoet. Dat wil echter niet zeggen dat de prijs uitgesproken scherp is. Hij kost minstens 15.770 euro. Dat is slechts een zucht minder dan de Microlino en haast het dubbele van wat een Citroën Ami (die weliswaar een kleinere autonomie heeft) kost.