Waterstof wordt hipper dan elektrisch denkt BMW

Door: BV

Elektrisch autorijden polariseert niet alleen klanten, maar ook fabrikanten. Er zijn twee kampen: zij die er voluit in geloven en zij die sceptisch zijn en - voorlopig - blijven. Toeval of niet, bij de ‘believers’ zijn vooral partijen die denken dat elektrische auto’s kansen scheppen die het merk anders niet zou hebben. Merken die denken dat ze op deze manier in de markt kunnen inbreken.

BMW nog altijd niet wild van EVs

BMW zit nog altijd in het kamp van de koele minnaars van elektrisch autorijden. Het bedrijf introduceert wel meer zuiver elektrische auto’s, maar de doelstelling is in vergelijking met die van sommige andere merken eerder bescheiden. Tegen 2030 wil het bedrijf de helft van z’n modellen met een stekker leveren. Maar BMW denkt dat waterstof al snel de meest gegeerde aandrijfvorm wordt.

Waterstof als brandstof

Topman Oliver Zipse liet de pers weten dat de waterstoftechnologie weliswaar een achterstand heeft ten aanzien van de elektrische auto, maar dat die snel belangrijker zal worden dan elektrische auto’s. Later dit jaar wil het merk een door waterstof aangedreven BMW X5 in productie nemen.

Zipse liet in het pleidooi ruimte voor de argumentatie dat auto’s vooral moeten aangedreven worden door de juiste brandstof voor het gebruik en dat “geen enkele aandrijfvorm zo perfect is dat die alle andere kan vervangen”. Een nuance waar alleszins politiek Europa weinig oren naar heeft.