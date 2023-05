Nieuwe EX90: nooit was een Volvo zo veilig en... zo duur

Door: RVDB

Volvo heeft een gloednieuw vlaggenschip: de EX90. Deze SUV met zeven zitplaatsen volgt de XC90 op en wordt volledig elektrisch. Maar het grootste nieuws zit in de veiligheidsuitrusting waarmee Volvo zich wil onderscheiden van de concurrentie.

Tegen 2030 wil Volvo alleen nog elektrische auto’s verkopen en de EX90 is de eerste van een hele reeks nieuwe modellen. Op het einde van de presentatie toonde Volvo ook al eerste glimp van een compactere elektrische SUV, die in 2023 wordt voorgesteld. Maar net als in 2014 begint Volvo dus met zijn grootste SUV te vernieuwen.

Op het eerste gezicht ziet de EX90 eruit als een logisch vervolg op de XC90. De doorgaans ingetogen ontwerpers permitteerden zich wel een fantasietje in de vorm van Thor’s Hammer-koplampen die na een lichtanimatie hun ‘oogleden’ openen. Nog zo’n frivool accent – maar dan in het interieur – zijn de lichtgevende inzetstukken uit natuurlijk hout. Voor de rest oogt de EX90 zoals je verwacht van een Volvo: sober en elegant.

‘Bult’ op het dak

Wat je uiteraard ook verwacht van een Volvo is veiligheid. “Het is de veiligste auto die we ooit gebouwd hebben”, zegt CEO Jim Rowan. Hiervoor zorgen acht camera’s, vijf radars, zestien ultrasone sensoren en een zogenaamde lidar, die licht in de vorm van laserpulsen gebruikt om afstanden zeer precies te meten. De lidar zit als een soort bult in het dak boven de voorruit om bijvoorbeeld voetgangers al van 250 meter op te merken. Volvo hoopt hiermee zowat 20 procent van de ernstige ongevallen te kunnen voorkomen. Later wil Volvo deze lidar ook inzetten voor ‘autonoom’ rijden.

Permanente bewaking

Als bestuurder word je in EX90 voortdurend in de gaten gehouden door twee camera’s met eyetrackingtechnologie en een stuurwiel dat aanvoelt of je wel stabiel rijdt. Zo kan de auto – als je niet reageert op waarschuwingen – zichzelf aan de kant zetten. En het interieur wordt nog meer gecontroleerd. Een radarsysteem detecteert bewegingen in de passagiersruimte of koffer tot op een millimeter. Het doel: voorkomen dat kinderen of dieren ongewild achterblijven in de auto.

Zoals de Polestar 3

De aandachtige lezer zal opmerken dat deze veiligheidsfuncties ook aanwezig zijn in de Polestar 3, de elektrische SUV die enkele weken geleden voorgesteld werd. Dat is natuurlijk geen toeval, want beide modellen staan op dezelfde technische basis. Terwijl de EX90 klassiekere proporties heeft, gaat de Polestar 3 meer de aerodynamische toer op. Nog een groot verschil: in de EX90 passen geen vijf maar zeven inzittenden.

In het interieur, met een groot centraal scherm en een kleiner scherm voor bestuurder, is enige verwantschap tussen de Polestar en de Volvo te zien. En net als in de Polestar gebruikt deze Volvo diensten zoals Google Maps of Google Assistent in z’n infotainmentsysteem. Toegang tot het interieur krijg je trouwens met je smartphone, de sleutel mag je thuislaten.

Nog even wachten

De EX90 debuteert in twee vermogensversies: de Twin met 402 pk en de Twin Performance met 517 pk. Telkens hebben ze twee elektromotoren, een batterij van 111 kWh en vierwielaandrijving. In de online configurator vermeldt Volvo een rijbereik van respectievelijk 585 en 580 kilometer. Volgens CEO Jim Rowan wordt het nog iets meer, tot 600 kilometer. Voor bidirectioneel laden (waarbij de batterij stroom levert aan het net) is de EX90 trouwens ook geschikt.

Volvo start de productie volgend jaar (eerst in de Verenigde Staten, in 2024 ook in China) en plant de eerste leveringen pas in 2024. Nog even geduld dus. Zoals gezegd staat de configurator al online, inclusief de Belgische prijzen. Die komen even hard binnen als de hamer van Thor. De EX90 Twin kost 106.300 euro, de Twin Performance 111.400 euro.