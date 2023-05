Lelijke Tesla-trui meteen uitverkocht

Door: BV

Er wordt wel eens grappend gezegd dat Tesla geen klanten heeft, maar ‘fans’. Dat het merk zich een beetje gedraagt als een ‘sekte’. En dat je met Tesla-rijders geen rationele discussie kan voeren. Toeval of niet - allemaal zaken die ooit ook van Apple-gebruikers werden gezegd. Maar als je ziet wat voor stormloop zelfs bedenkelijke merchandising van het merk soms uitlokt, zou je kunnen denken dat er toch wat van aan is. Een lelijke kerstrui was op de site van het merk in een mum van tijd uitverkocht.

Hij is echt lelijk

Dat de trui lelijk is, is geen subjectieve beoordeling - het was de bedoeling. Lelijke kersttruien zijn een traditie in de VS. Officieel heet het ding de Model X-Mas sweater, maar het design omvat representaties van alle modellen van het EV-merk, met inbegrip van de pickup die inmiddels al twee jaar later is dan beloofd - nog iets wat traditie is bij het merk. Je ziet er ook symbolen van superchargers en elektrische stroom.

De lelijke feesttrui kostte een stevige 65 dollar en was snel uitverkocht. Of het kledingstuk ook op een ecologische of CO2-verantwoorde manier werd gemaakt, is niet bekend.