Apple meest waardevolle merk ter wereld, maar welk automerk staat op 1?

Door: BV

Elk jaar weer becijferd het Interbrand’s Best Global Brands Report wat de meest waardevolle merken ter wereld zijn. Die top houdt niet alleen rekening met de feitelijke waarde van die bedrijven, maar laat ook zaken als marktoverwicht en naamsbekendheid meetellen.

Technologiemerken domineren

Het meest waardevolle merk ter wereld is Apple, gevolgd door nog drie technologiegiganten: Microsoft, Amazon en Google. Maar in de top 10 van meest waardevolle merken ter wereld staan ook nog altijd twee automerken. Die zijn daar geraakt ondanks de tumultueuze tijden waarin de autosector zich momenteel bevindt. Tijden van chiptekorten, digitalisering en elektrificatie.

14 automerken in Top 100

In de top 100 vinden we uiteindelijk 14 automerken. Mini staat op de 99ste plaats, net onder Land Rover. Kia vinden we op stek 87, Ferrari op 75, Nissan op 61 en Porsche op 53. Ford sluit de top 50, twee plaatsen achter Volkswagen, dat nog eens twee plaatsen hoger Audi ziet staan. Hyundai troeft die Duitsers allemaal af op stek 35. Honda dat in ons land nauwelijks nog wat voorstelt, staat op stek 26. Op 14 vinden we BMW terug, dat al voorbijgestoken werd door Tesla, op plek 13. In de top tien vinden we Mercedes terug op de zevende plaats, terwijl Toyota in dit segment de kroon mag opzetten. Dat is het meest waardevolle automerk ter wereld, niet in het minst omdat het ook ’s werelds grootste autobouwer is. Op jaarbasis maakt het ongeveer 10 miljoen auto’s.