My Way verkoopt nu ook occasies van merken die niet van VW zijn

Het is inmiddels al meer dan 20 jaar geleden dat D’Ieteren, de invoerder van de merken van de Volkswagen Groep, My Way oprichtte. Dat was een label waaronder het hoofdzakelijk jonge occasies van Audi, Skoda, Seat en Volkswagen verkocht. Strenge selectiecriteria voor de te koop aangeboden wagens waren destijds een onderscheidend verkoopsargument.

Succesmodel

Tussen 2020 en 2022 stegen de verkoopcijfers van My Way met 25% en groeide het marktaandeel van het merk van 15 tot 20% ondanks verschillende crisissen. Om nog verder te kapitaliseren op het succes zijn er voortaan tweedehandswagens van een twintigtal verschillende merken te koop. Er zijn 200 verkooppunten en zo’n 3.000 auto’s die meteen beschikbaar zijn. De criteria daarvan zijn intussen ook uitgebreider: ze kunnen tot 150.000km hebben en tot acht jaar oud zijn. Tenslotte is er My Way Buy, een koopservice voor occasies. De voorraad moet immers ook permanent aangevuld worden.

