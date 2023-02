Nieuwe Toyota Prius: de oer-hybride is geen hybride meer

Door: BV

De Toyota Prius is de pionier van de hybrides. Het model is straks aan z’n vijfde generatie toe. En dit is alvast opmerkelijk: hij zal niet meer beschikbaar zijn als hybride. De Japanse motorgigant zal die aandrijfvorm - die het zelf vaak misleidend omschrijft als een ‘zelfopladende hybride’ - nog blijven bouwen, maar in Europa komt die niet meer op de markt. Hier zal de Prius altijd voorzien zijn van een stekker. Waarom? Dat heeft alles te maken met uitstootdoelstelingen, natuurlijk.

Dynamische uiterlijk

De nieuwe Prius wordt gebouwd om het TNGA-onderstel. Hij wordt 4,6 centimeter kort, 5 centimeter lager en 2,2 centimeter breder. Proporties die garant zouden moeten staan voor wat meer efficiëntie. Met een 5cm grotere wielbasis zou de beschikbare interieurruimte, op z’n minst in lengte en breedte, niet al teveel mogen verschillen van de huidige. De Prius krijgt vooraan scherp gelijnde koplampen en achteraan een lichtstrip - tegenwoordig een erg populair (en daarom ook weinig origineel) stijlkenmerk van veel nieuwe auto’s.

Aan de binnenkant wordt gekozen voor een dashboardlayout die wat weg heeft van het (fel bekritiseerde) dashboard van de elektrische Toyota bZ4X. Die omvat een groot centraal scherm en een digitaal instrumentarium dat zich achter het stuur lijkt te verstoppen.

Weg is de hybride, hier komt de plug-in hybrid

Zoals gezegd, de Prius komt er bij ons alleen als stekkerhybride. Elektrisch rijbereik volgens de WLTP-cyclus: 100km, dankzij dik 13kWh aan batterij onder de achterbank. De tweeliter benzine met atkinson-verbrandingscyclus wekt 148pk op, terwijl de elektromotor 160pk sterk is. Samen komen ze aan 223pk en een niet vermelde maximale trekkracht (Toyota geeft dat om onbegrijpelijke redenen nooit op).

In de lente van 2023 komt de nieuwe Prius op de markt. De prijs is nog onbekend, maar gezien de technologische keuzes is dit alvast duidelijk: hij wordt veel duurder.