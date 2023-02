Stormloop op plug-inhybrides verwacht, maar in 2023 is het feest gedaan

Door: RVDB

Autodealers verwachten de komende weken en maanden een sterke vraag naar plug-inhybrides. Wellicht voor het laatst, want vanaf 2023 veranderen de fiscale spelregels en dreigt deze markt helemaal in rook op te gaan.

Plug-inhybrides zijn vandaag zeer populair als bedrijfswagen omdat ze genieten van 100 procent fiscale aftrekbaarheid, maar financieel iets toegankelijker zijn dan volledig elektrische wagens en een groter rijbereik bieden. Particulieren lopen er niet warm voor, bedrijven wel. Maar liefst 90,9 procent van de plug-inhybrides die in ons land nieuw ingeschreven werden van januari tot en met september 2023, stond op naam van bedrijven. Bij bedrijven is de combinatie van een verbrandings- en elektromotor nu zelfs voor het eerst populairder dan de aloude diesel, traditioneel de sterkhouder in fleemt.

De komende weken en maanden verwachten autodealers nog heel wat orders voor plug-inhybrides. Maar dat dreigt een feest van korte duur te worden. Het probleem zit bij de autofiscaliteit die in 2023 verandert. Dat begint al op 1 januari 2023. Vanaf die datum worden de brandstofkosten van de plug-inhybrides (benzine of diesel, niet de elektriciteit) nog maar 50 procent aftrekbaar, tegenover maximaal 100 procent nu. Voor een grote vloot scheelt dat een slok op de borrel. Maar dat is nog klein bier tegenover de veranderingen die in werking treden vanaf 1 juli 2023.

Steeds minder aftrekbaar

Bestel je vanaf 1 juli 2023 een niet-emissievrije bedrijfswagen (en daar horen ook de plug-inhybrides bij), dan kom je terecht in een degressief systeem waarbij de maximale aftrekbaarheid de volgende jaren blijft dalen: naar 75 procent in 2025, 50 procent in 2026, 25 procent in 2027 en 0 procent in 2028. Plug-inhybrides verliezen dus hun belangrijkste troef op de fleetmarkt, namelijk de 100 procent aftrekbaarheid. In 2026 zal het niet meer mogelijk zijn om een bedrijfswagen fiscaal af te trekken, tenzij die emissievrij is (de facto elektrisch). Omdat plug-inhybrides al in 2023 minder interessant worden, zullen veel bedrijven genoopt zijn om nu al te kiezen voor een volledig elektrische bedrijfswagen die wel nog 100 procent aftrekbaar is.

4.690 euro duurder

Niet alleen de aftrekbaarheid is de nagel aan de doodskist van de plug-inhybride. Een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is de CO2- of solidariteitsbijdrage. Als werkgever moet je die maandelijks betalen als je een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook voor privékilometers gebruikt mag worden. Ook hier is een grote verandering op komst bij wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

KBC Autolease berekende hoeveel je als bedrijf extra zult moeten betalen voor een plug-inhybride en dat bedrag loopt aardig op. Bij een plug-inhybride met 40 g CO2/km bedraagt die bijdrage van 2024 tot 2027 28,2 euro per maand als je hem vóór 1 juli 2023 bestelt. Doe je dat niet, dan stijgt de maandelijkse bijdrage van 63,4 euro in 2024 tot 212,5 euro in 2027. Over 48 maanden bekeken, betaal je als werkgever dus 4.690 euro extra voor dezelfde wagen.

Nu nog snel bestellen

De gevolgen laten zich raden. Veel bedrijven zullen nog snel plug-inhybrides bestellen voor 1 januari 2023 en vooral voor 1 juli 2023. Belangrijk om te weten, is dat de datum van de bestelbon van tel is en dus niet de leveringsdatum. Aangezien de leveringstijden bij veel modellen nog altijd hoog zijn, maakt dat een groot verschil. Autodealers adviseren hun klanten die nog niet willen overschakelen naar volledige elektrische auto’s, om voor die twee data te bestellen en de orders die gepland waren in de tweede helft van 2023 te vervroegen. Kwestie van alle medewerkers die in 2023 recht hebben op een nieuwe bedrijfswagen op gelijke voet te behandelen.