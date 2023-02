Nieuwe Kia-logo zaait verwarring

Door: BV

Een jaar geleden introduceerde Kia een nieuw logo. Dat moest doen wat nieuwe logo’s meestal moeten doen - opvallen en hipper zijn. Daarom werden de merknaam van het bedrijf in een sterk gestileerd, strak letterype gegoten. Het ovaal waarin de lettertjes traditioneel gekaderd werden, was voor de vuilnisbak bestemd. Maar een jaar later blijkt dat niet alle klanten die aanpassingen even goed kunnen smaken. Uit cijfers van Google blijkt immers verwarring. De zoekopdrachten naar ‘KN Car’ zijn vors gestegen. En ja - eigenlijk zou dat nieuwe logo ook een sterk gestileerde ‘KN’ kunnen zijn.

Onduidelijk?

Het Kia logo is zo onleesbaar dat sinds z’n introductie elke maand 30.000 mensen in google zoeken op auto’s van ‘KN’. Data die zich trouwens beperkt tot louter engelstalige zoektermen, wat verklaart dat Europa niet oplicht in die statistieken.

Dat gebruikers effectief op zoek zijn naar Kia, en niet naar iets anders ‘KN’, blijkt uit de resultaten van gerelateerde zoektermen. Daarin zijn populair: ‘KN SUV’, ‘KN electric car’, of ‘KN Carnival car’. De misinterpretatie is veelvuldig genoeg opdat Google bij het intikken van de zoekterm ‘KN’ soms automatisch Kia-gerelateerde suggesties geeft. Zoals gezegd, het gaat om hoofdzakelijk engelstalige zoektermen. Dat de VS, Australië en Engeland dit eigenaardige lijstje aanvoeren, is dus alleen maar logisch.