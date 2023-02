45.000 liter water voor één brandende Tesla

Door: BV

De brandweer van Pennsylvania, in het Noorden van de Verenigde Staten, had deze week zo maar eventjes 45.000 liter water nodig om één elektrische auto geblust te krijgen.

Twintig keer meer water nodig dan voor gewone voertuigbrand

De Tesla Model S werd aan de onderzijde geraakt, wellicht door een object dat niet op de weg thuishoort. Het resultaat: de batterij in de bodem werd doorboord en vatte vuur. De drie inzittenden konden ontkomen en er waren geen andere auto’s bij het incident betrokken. De brandweer rukte uit met een bluswagen, die in z’n eentje echter niet veel bleek aan te kunnen vangen tegen de batterijbrand. Uiteindelijk moest er van drie korpsen versterking ingeroepen worden en kwam er ruim 45.000 liter water aan te pas. De blusactie nam meerdere uren in beslag. Daarna moest de Tesla overigens nog steeds nagekoeld worden - zoals gebruikelijk is bij EV’s. Ter vergelijking: een conventioneel aangedreven auto blussen vergt volgens diezelfde brandweer gemiddeld minder dan 2.000 liter water.

Over branden van elektrische auto’s zijn vaak misvattingen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat EV’s brandgevoeliger zijn dan conventioneel aangedreven auto’s - eerder het tegendeel lijkt het geval te zijn. Tegelijk blijkt ook dat wanneer er brand uitbreekt, met name door ontbranding van de accu, de bluswerken erg uitdagend kunnen zijn. Lithium-ion-batterijen kunnen ‘op hol’ slaan - een reactie die alleen onder controle te krijgen is door ze langdurig te koelen. Soms worden ze daarom tot een week ondergedompeld in een container met water.