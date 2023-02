Toyota toont bZ3X in Los Angeles

Door: BV

Toyota’s grote nieuws op het Autosalon van Los Angeles is de nieuwe Prius. Die zal bij ons vanaf medio volgend jaar te koop zijn, zij het nog louter als stekkerhybride. Maar aan de Amerikaanse Westkust stond nog een Toyota-nieuwigheid waar heel wat minder tamtam rond werd gemaakt: de kleine broer voor de bZ4X.

Concept voor bZ3X

Oké, officieel heet het showmodel nog altijd de bZ Compact SUV Concept. Maar het is eigenlijk gewoon - op enkele details na - de aanstormende nieuwe Toyota bZ3X. Al van bij de (problematische) lancering van de huidige bZ4X was duidelijk dat het merk de bZ-reeks (wat staat voor ‘beyond zero’) zou uitbreiden naar een compleet gamma. In China is inmiddels ook al een bZ3 sedan voorgesteld - een rivaal voor de Tesla Model 3, zeg maar.

Minimalistisch interieur

Deze bZ3X koestert internationale ambities en moet ook in Europa een succesnummer worden. Op vlak van proporties en vormgeving knipoogt het model meer naar de C-HR, die andere succesvolle compacte SUV van het bedrijf. Aan de binnenkant wordt het recept van de bZ4X gevolgd - met een groot centraal scherm en hoog geplaatste digitale tellers voor de neus van de bestuurder, zij het in een extremere, uitgepuurde vorm. We zien er ook weer een Yokestuur - door auto55.be al exclusief getest (zie hier).

Met technische informatie was Toyota uitzonderlijk karig. Daarvoor wacht het bedrijf nog tot volgende maand, maar het model zal ongetwijfeld gebruik maken van hetzelfde platform als de reeds gekende elektrische crossover van het bedrijf. Of er ook weer een Subaru-afgeleide aankomt, ligt voor de hand, maar is niet zeker.