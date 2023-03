Zelden gezien: gids trekt aanbeveling Ford Mustang Mach-E weer in

Door: BV

Consumer Reports ligt in tegenstelling tot meer traditionele autopublicaties niet wakker van het weggedrag of het comfort. Het bekijkt in eerste plaats of wat de autofabrikant biedt, wel voldoende goed is. Daarvoor voert het betrouwbaarheids- en tevredenheidsstudies uit. Die gebeuren voor de Amerikaanse markt, waardoor ze vaak gaan over modellen die bij ons niet te koop zijn. Maar de conclusies over modellen die wél bij ons te krijgen zijn, kan de consument alhier toch in het achterhoofd parkeren. Vooral wanneer er opmerkelijke resultaten zijn. Zoals nu. Consumer Reports voegt 17 verschillende modellen toe aan zijn lijst met ‘aanbevolen producten’. Maar - opmerkelijk - het haalt er ook één elektrische auto weer af. De Ford Mustang Mach-E wordt niet langer aanbevolen. Een drastische stap die het gevolg is van een veelvoud aan aanslepende problemen en een uitgesproken lage klantentevredenheid.

Veel problemen met Ford Mustang Mach-E

De elektrische Ford Mustang-achtige crossover (waarvan je hier de test leest) heeft volgens Consumer Report allerlei problemen. "In ons onderzoek meldden eigenaars problemen met de elektronica in de auto, waarbij het beeldscherm bevroor; sommigen moesten zelfs de hardware vervangen. Andere problemen werden gemeld met het elektrische systeem met problemen met het accupakket en het oplaadsysteem, defecte accucellen en meerdere accu- en oplaadfouten”.

Afgelopen zomer staakte Ford de verkoop van de Mustang Mach-E nog omwille van een mogelijk veiligheidsprobleem. En de problemen bij het merk met het Blauwe Ovaal beperken zich niet alleen tot z’n elektrische model. Het merk kwam de jongste tijd veelvoudig in het nieuws met allerlei meer en minder ernstige problemen. Zelf ogenschijnlijk evidente zaken zoals het monteren van ruitenwissers, resulteren er in grote terugroepacties. Ford van haar kant beweert rekening te houden met de feedback van de consumenten, de problemen op te lossen en desnoods zelfs via draadloze updates aanpassingen te doen. Of er bij de 17 nieuwe modellen die Consumer Reports wél aanbeveelt een Ford is? Wel... neen.