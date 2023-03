Nu heeft Ford weer problemen met ruitenwissers

Door: BV

Ford heeft de jongste tijd zo te zien problemen met heel wat basiscomponenten bij auto’s. Eerder moest het al modellen terugroepen omdat de ruiten onvoldoende stevig vast zouden kunnen zitten. Iets wat ze na meer dan een eeuw auto’s bouwen - Ford was tenslotte de pionier van de serieproductie - toch onder de knie zouden mogen hebben. En nu is het weer prijs - het bedrijf moet nu bijna een half miljoen stuks van de populaire F-150 pickup terugroepen. Ditmaal schort er wat aan de ruitenwissers.

Zelfs ruitenwissers lukken niet

Eigenlijk is elke Ford F-150 die tussen maart 2021 en augustus 2022 getroffen, maar er is een uitzondering voor de voertuigen die in Dearborn (vlak bij Detroit) gebouwd zijn tussen begin mei 2021 en half september van datzelfde jaar. In die modellen stak Ford een simpelere ruitenwissermotor. Een gevolg van het chiptekort (want ja, zelfs in een ruitenwissermotor zitten dezer dagen chips). En kijk - het gaat ogenlijk mis met die chips. De ruitenwissermotoren van F-150’s falen, onder meer door stroompieken in de motor. Een gevolg van een lamentabele kwaliteit van de elektronica.

Ford zal de motoren vervangen en zal ook klanten die reeds betaalden voor vervanging (want ogenschijnlijk doet het bedrijf dan ook nog eens moeilijk over de garantie) vergoeden.