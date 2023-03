Bizarre uitspraak van BMW: “koop geen nieuwe auto’s meer”

Door: BV

Automerken hebben een eenvoudig verdienmodel: zo veel mogelijk nieuwe auto’s verkopen. Zelfs zogezegd klimaatbewuste automerken als Polestar en Tesla zijn cijferslaven. Ze willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk auto’s verkopen. Altijd maar meer. Alleen… dat is niet echt duurzaam te noemen. Monika Dernai, de Manager Duurzaamheid bij BMW, zegt dat in zoveel woorden tegen het Britse Auto Express. Ze is voorstander van model waarbij automerken geld verdienen door de levensduur van hun modellen te verlengen.

Langer met de auto rijden is duurzamer

Volgens Dernai is het huidige verdienmodel waarbij automerken massaal nieuwe auto’s uitbraken en daardoor casdadesysteem (dat eigenlijk perfect goede auto's de markt uitduwt) in werking zetten, onzinnig. Ze is voorstander van een systeem waarin klanten mogelijkheden krijgen om hun auto’s langer te houden. Dat moet kunnen door auto’s zo te bouwen dat ze gemoderniseerd of opgefrist kunnen worden. Zo is ze van mening dat het interieur vernieuwd moet kunnen worden. Daar zit een potentieel verdienmodel voor de autobedrijven. Of de andere managementleden bij BMW de uitspraken kunnen smaken, valt te betwijfelen. Net in deze tijden dat automerken - tegen alle rationele indicaties in - proberen voorspiegelen dat de bouw van nieuwe auto’s eigenlijk niet zo milieu-onvriendelijk is... Ze claimt nochtans dat het "een bedrijfsmodel is dat de maatschappij ten goede zou komen”. Het vergt echter een totale ommekeer van het denken van de maatschappij. Die zou dan bezitters en gebruikers van oudere auto’s moeten belonen in plaats van ze te bestraffen.

Een auto die 30 jaar meegaat

Toch is Dernai niet de enige, noch de eerste die het idee oppert. Begin jaren zeventig bouwde Porsche een concept car die precies die filosofie belichaamde: een auto die minstens 30 jaar zou kunnen meegaan. Het merk etaleerde toen een auto die omwille van duurzaamheid was opgetrokken uit corrosiebestendige materialen en was zo opgevat dat hij gemakkelijk op te waarderen zou zijn. Maar Porsche besliste uiteindelijk dat zo’n model niet strookte met z’n ambities. Namelijk: zo veel mogelijk nieuwe auto’s verkopen. Of hoe er op 50 jaar tijd niet veel veranderd is.