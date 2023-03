Opel Astra is nu ook elektrische auto

Door: BV

Opel breidt de aandrijfopties van de Astra uit met een volledig elektrische variant. Die komt in het gamma naast de benzine, diesel en plug-in hybride. De exacte prijs is nog niet vrijgegeven, maar dit is wel duidelijk: het wordt met grote voorsprong de duurste Astra van allemaal. Vanaf het voorjaar van 2023 wordt het model te bestellen. Niet alleen de vijfdeurs wordt geheel elektrisch, maar ook de break - Sports Tourer - ondergaat de behandeling. En veel elektrische breaks zijn er nog niet.

Opmerkelijk laag (opgegeven) verbruik

De elektrische Astra krijgt een 156pk (115kW) en 270Nm sterke elektromotor. Volgens Opel geeft dat ‘vlotte en overtuigende prestaties’, maar meer details geeft het merk niet. Of toch: de topsnelheid is afgeregeld op 170km/u. De 54kWh grote accu zou volgens de erg optimistische WLTP-cyclus een actieradius tot 416km moeten opleveren. Dat komt overeen met een energieverbruik van 14,9kWh/100km. Maar Opel sleurt er in de communicatie een cijfer bij dat nog optimistischer is: amper 12,7kWh100km. Snelladen kan tot 100kW, wat betekent dat de batterij op een half uur naar 80% kan in ideale omstandigheden. Een 3-fasige 11kWh boordlader is standaard.

Net zo ruim als de gewone Astra

Zoals gebruikelijk is, zitten de accu’s in de wagenbodem. Er gaat geen bagageruimte verloren. De Sports Tourer biedt op die manier nog altijd tussen 516 en 1.553 liter stouwvolume. De uiterlijke verschillen zijn bescheiden: de modellen krijgen een andere voorbumper met een sportiever lijnenspel en 18-duimsvelgen die om aerodynamische redenen gedeeltelijk dichtgewerkt zijn.