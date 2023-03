Toyota bZ4X, Subaru Solterra verliezen helft rijbereik bij koude

Door: BV

Dat elektrische auto’s in koude omstandigheden minder goed presteren, is bekend. Maar hoeveel rijbereik verloren gaat, verschilt toch fors van model tot model. Met name in Scandinavische landen zijn media flink in de weer met het optekenen van de verliezen in verschillende omstandigheden. Logisch - het is er relevanter dan bij ons. Opvallend: uit zowel een Noorse als een Deense test zou blijken dat de tweeling Toyota bZ4X / Subaru Solterra uitgesproken slecht presteert. En volgens het Noorse Elbil24 is er zelfs meer aan de hand: Toyota zou misleidend communiceren over de batterijcapaciteit.

Pakt Toyota uit met rijbereik dat misleidend is?

Het verhaal begint bij bereikstesten in Noorwegen. De journalisten van Elbil24 kwamen bij twee opeenvolgende actieradiusproeven op teleurstellende resultaten: 307 en 314km - resultaten die werden neergezet in de ‘ecomodus’. De cijfers vormden zo’n grote afwijking dat de tests werden overgedaan. Toyota claimt immers tot 470km. Uiteindelijk worden de teleurstellende prestaties deels verklaard door ogenschijnlijk misleidende communicatie van het merk. Volgens Elbil24 adverteert het merk immers een batterijcapaciteit van 71,4kWh en weigert het te zeggen wat de bruikbare capaciteit van de accu is. Die zou volgens de publicatie slechts 62kWh zijn. Toch suggereren de Noren dat de actieradius berekend zou zijn zijn op de volledige batterijcapaciteit, hoewel je die niet kan gebruiken. Misleidend?

Bij koude minder dan de helft van de actieradius

Hoedanook: het rijbereik van de bZ4X en tweelingbroer Solterra is teleurstellend. Een Deense test doet er nog een schep bovenop. De tweemotorige (en dus vierwielaangedreven bZ4X) zou een rijbereik van 367km moeten hebben, maar bij een test met een gemiddelde snelheid van 110km/u bij 4°C schiet er amper 194km van over. De eenmotorige versie doet niet veel beter. Van de aangekondigde WLTP-actieradius van 504km schiet volgens publicatie FDM nog 246km over. Dat is respectievelijk zo maar eventjes 53 en 51% minder dan voorspiegeld.

Toyota zou een onderzoek hebben geopend.