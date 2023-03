Nieuw in België: Silence - elektrische nanocar die geen laadpaal nodig heeft

Door: BV

Invoerder Astara - bekend van onder meer Hyundai, MG en Suzuki, lanceert een nieuw merk op de Belgische markt: Silence. Het gaat om scooters en een nanocar. Elektrisch, vanzelfsprekend, maar niét Chinees. En ze hebben alvast één uniek kenmerk: de batterij rolt er gewoon uit op wieltjes.

Nieuw Spaans micromobiliteitsmerk voor Belgische markt

Silence is bedacht in Spanje en de verschillende modellen van het merk lopen in de buurt van Barcelona van band. Het gaat om twee elektrische scooters: de S01 en S02 (meer versies zijn op komst). Die hebben een 5,5kWh accu en geraken daarmee meer dan 130km ver. De nanocar is een kleine elektrische stadsauto. Amper 2,3m lang en niet echt geschikt voor grote afstanden. Maar hij zou wel praktisch moeten zijn. Hij krijgt twee zitplaatsen naast elkaar, elk met een normale deur en een goede uitrusting. Met onder meer airco en in de koffer past meer dan 300 liter. Goed voor tenminste drie vliegtuigtrolleys. Het rijbereik zou bijna 150km bedragen. Daarvoor gebruikt de S04 niet één maar twee accu’s van 5,5kW.

Geen laadpaal? Geen probleem

Die accu’s zijn trouwens hét verkoopsargument van Silence. Ze hebben namelijk wieltjes. Je kan ze zo uit de auto of scooter halen en meenemen in huis om op te laden. Op die manier kan je volgens de invoerder ook elektrisch rijden wanneer je geen laadpaal hebt. Wanneer je in een appartement woont, bijvoorbeeld. Echt licht zijn die accu’s trouwens niet - ze wegen meer dan 40kg, maar je hoeft ze natuurlijk niet te dragen. In theorie kan je ze ook andersom gebruiken: om stroom uit te halen, met een optionele inverter.

De S04 komt in twee versies: eentje met een topsnelheid van 45km/u waarvoor je geen autorijbewijs nodig hebt. En een versie is afgeregeld op 85km/u. Concurreren zal hij moeten met onder meer de Renault Twizy, Citroën Ami, Microlino en Yoyo. Het aanbod nanocars neemt de jongste tijd fors toe. Heel wat mobiliteitsspelers zien daarin een oplossing voor de fors stijgende prijzen van nieuwe auto’s - een gevolg van almaar strengere normen en een gedwongen elektrificatie. De invoerder werkt onder de noemer Astara Move nog aan verschillende huur- en leaseformules. Wellicht heeft het die uitgewerkt tegen half januari - dan gaat het merk in première op het Autosalon van Brussel.

Wat is ‘betaalbaar’?

En de prijs? Tja, die is nog niet helemaal uitgehamerd. Maar net als de andere aangevoerde voorbeelden dit: echt goedkoop wordt de S04 niet. Naar verluidt wordt voor de vierwieler gemikt op een instapprijs van 15.000 à 20.000 euro.