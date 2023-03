Bizar: je mag niet meer parkeren voor beschermde gebouwen (zelfs je eigen huis)

Door: RVDB

Dat bepaalde politici een anti-autobeleid voeren, wordt steeds duidelijker. Het nieuwste voorbeeld is een absurd parkeerverbod voor beschermde gebouwen in Brussel, zelfs als het je eigen woning is. Waarom? Voor mensen die een foto willen nemen.

In 2023 gaat het aantal parkeerplaatsen in Brussel verder naar beneden door een vreemde beslissing van Pascal Smet, de staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed. Die vindt het namelijk niet leuk als er auto’s geparkeerd staan voor beschermde gebouwen. “Het is onbegrijpelijk: als je bijvoorbeeld voor het Solvay-hotel staat en je ziet er een bestelwagen of vrachtwagen, dan klopt dat niet”, verkondigde hij bij RTBF.

Het Brussels Gewest wil zich in 2023 profileren als wereldhoofdstad van de art nouveau en het is een doorn in het oog van Pascal Smet dat bewonderaars geen foto’s kunnen maken. Zijn oplossing? Een nieuw parkeerverbod. Auto’s zullen niet meer mogen parkeren voor beschermde gebouwen. De maatregel wordt volgend jaar bekrachtigd en opgenomen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV). Na een eerste lezing werd de tekst al goedgekeurd en op 12 december start een openbaar onderzoek.

Zogezegd geen probleem

Het verbod geldt niet alleen voor publieke gebouwen, maar ook voor geclassificeerde woningen van particulieren, samen zo’n 4.000 gebouwen in het Brussels Gewest. Dat betekent dus in de praktijk dat eigenaars van zo’n woning de parkeerplaats voor hun huis verliezen. Volgens Pascal Smet vormt dat geen probleem: “Meestal zijn er andere parkeerplaatsen in de buurt.”

Benieuwd of de circa 1,2 miljoen inwoners van het Brussels Gewest – van wie er 4.562 op Pascal Smet stemden in 2019 – er ook zo over denken. De Vooruit-politicus vergeet kennelijk dat het aantal openbare parkeerplaatsen in Brussel al jarenlang aan het krimpen is. Een zeer bewuste politiek, want de regionale regering besliste in 2019 om maar liefst een kwart van die plaatsen te schrappen tegen 2030. Automobilisten moeten maar een ander vervoermiddel kiezen, zo is de teneur van de huidige Brusselse beleidsploeg.