Zwitserland werkt aan rijverbod voor elektrische auto’s tijdens stroomschaarste

Door: BV

Europa maakt zich op voor een echte winterprik. In Zwitserland wordt daarbij alvast rekening gehouden met stroomproblemen. Die onstaan niet louter door de koude, maar worden als een reëel risico aanzien door de combinatie met het aanhoudende conflict in Oekraïne. Wanneer elektriciteit schaars wordt, wil het land EV-bezitters verbieden het auto te gebruiken.

Netflix ook aan banden gelegd

Het Duitse Der Spiegel meldt dat die aanbeveling deel uitmaakt van een stappenplan om stroomverbruik te beperken in geval van schaarste. Het gebruik van elektrische auto’s zou dan alleen toegestaan zijn voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Maar voor het zover is, zouden al andere maatregelen van kracht worden. De Zwitsers zullen eerst hun wasmachine op maximaal 40°C moeten laten draaien, zullen geen terrasverwarmer, stoelverwarmers en elektrische bladblazers meer gebruikt mogen worden en zullen videostreamingdiensten à la Netflix verplicht worden om hun video’s in standaardresolutie weer te geven.

Afhankelijk van buitenlandse stroom

Het Alpenland haalt veel energie uit waterkrachtcentrales, maar blijft niettemin afhankelijk van stroom uit het buitenland. De maatregelen bevinden zich nog in een ontwerpfase. Zwitserland is er niet alleen in - ook andere landen werken aan maatregelen. Maar de Zwitsers zijn wel de eerste die EV-beperkingen op de lijst zetten.