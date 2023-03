VAB Gezinswagen van het Jaar 2023: China kwam, zag en wint

Door: BV

Elk jaar verkiest mobliteitsorganisatie VAB de ‘gezinswagen van het jaar’. Een verkiezing die zich onderscheidt van de meeste andere omdat niet alleen professionele juryleden inspraak hebben. VAB rekent de kilometerkostprijs mee - wat betekent dat auto’s financieel aantrekkelijk moeten zijn binnen hun categorie om kans te maken. En de helft van de punten komt van gezinnen die tijdens een meerdaags evenement effectief van de auto’s gaan proeven. De lintje wordt uitgereikt in elk van drie catagorieën: auto’s tot 25.000 euro, auto’s tot 38.000 euro én elektrische auto’s. Die mochten tot vorig jaar 60.000 euro duur zijn, maar voor deze editie werd het plafond verlaagd met 8.000 euro.

Skoda domineert de VAB Gezinswagen van het Jaar 2023

In de eerste categorie was de Dacia Jogger één van de favorieten. Ook de voorbije twee jaren haalde een Dacia het immers in de goedkoopste categorie. Maar dit jaar stak Skoda er een stokje voor. Ook dat merk heeft een rijk palmares op de gezinswagenverkiezing. In de goedkoopste categorie haalt het het van de Jogger (op 2) en de benzinevariant van de MG ZS (op 3). De Fabia haalt het omdat per kilometer een tikkeltje goedkoper uitvalt dan de Dacia en omdat de gezinnen z’n afwerking, elektronica en het wat frivolere design van de jongste generatie apprecieerden.

Skoda doet het dubbel op - want ook in de categorie tot 38.000 euro wint het merk. Hier is het de populaire compacte SUV Karoq die de Peugeot 308 SW (op 2) en de technisch erg verwante Opel Astra (op 3) naar de kroon stoot. VAB noemt de Karoq “een kwaliteitsvolle gezinswagen over de hele lijn”.

De Chinezen kwamen, zagen en... winnen

Bij de elektrische auto’s trad een mengelmoes van gevestigde merken en jonge uitdagers aan. En één merk dat nog maar net op de Belgische markt is, schiet er meteen de hoofdvogel af. De Atto 3 is een middenklasse SUV van de Chinese gigant BYD. Een auto die niet goedkoop wil zijn, maar wel inzet op een mix van betaalbaarheid, kwaliteit en prestaties. “Kijk en leer, China geeft zijn Europese concurrenten het nakijken”. BYD neemt het goud voor gevestigde waarden als Renault (met de Megane E-Tech) en Nissan (met de Ariya).